在纽约宣传独岛和东海的旅美韩人. October. 07, 2019 07:22. by 朴湧 parky@donga.com. 世界韩人日的5日(当地时间)下午，美国纽约曼哈顿韩国城周边的大路“Six Avenue”上车辆的通行被控制。街上随处可见身穿韩服的同胞们。以传统国乐吹打队为首的纽约韩人会等韩人团体、访问韩国的百济文化节推进委员会会员等参加了游行，今年迎来第39届的“韩国游行”正式开始。 在韩国城所在的32号街，与K-pop、传统舞蹈等一起举行了“韩国庆典”。纽约韩人会会长查尔斯-尹、纽约总领事朴孝成(音)和纽约当地政治人士等20多人出席了当天的活动，并表示祝贺。他们一起搅拌用美国东部韩食世界化推进委员会准备的500人份的拌饭，巩固了韩美友好。当天，百济文化节推进委员会还举办了百济四季歌会，吸引了当地人的视线。 沿着32号大街的路，很多市民和游客来到了介绍韩国传统食品和紫菜等传统食品的露天集市和宣传展位。今年首次设立了宣传独岛和东海的宣传展位。纽约韩人会方面解释说，为了在美国当地广泛宣传有关独岛和东海的正确标记，准备了宣传展位。 尹会长表示：“看到纽约市民对百济‘MIMAJI’演出等新推出的韩国传统演出狂热不已，看到了另一种韩流的可能性。计划在明年迎来韩国庆典40周年之际准备更加丰富的活动。” 纽约韩国游行始于1980年。纽约州宣布10月的第一个星期六为纽约州“韩国日”。每年随着韩国传统音乐、演出、美食等丰富多彩的韩国文化的介绍，“韩国游行”已经成为纽约当地具有代表性的街头庆典之一。

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