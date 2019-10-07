黄义助和黄喜灿双双启动得分炮，期待为国家队的进攻注入活力. October. 07, 2019 07:21. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在禁区外6米处接到队友传球的黄义助(27岁•波尔多)尝试了一记右脚大力射门。脚踝力量出众的黄义助射出的皮球飞出约28米远，落入对方球门右下角。这是一记完美的落叶球，对方门将甚至站在原地没能作出反应。 6日，韩国国家足球队前锋黄义助在法国图卢兹举行的法甲联赛的一场比赛中，在本队2比0领先的下半场第8分钟，利用一脚远射破门，为波尔多队以3比1客场获胜立下汗马功劳。 黄义助的主要位置是锋线上的突前前锋，但在波尔多队他很多时候都是担任边锋。当天作为右边锋首发出场的他，在左右两侧、中央来回活跃，终于启动了得分炮。黄义助在8月25日与第戎队的比赛中攻入了自己进军法国舞台的首粒进球，时隔42天(韩国时间)他再次攻入了本赛季第2粒进球。 “黄牛”黄喜灿(23岁•萨尔茨堡)在当天举行的奥地利足球甲级联赛中，在本队5比0大比分领先的下半场第41分钟，左脚射门得分，帮助球队以6比0大获全胜。在当天下半场第25分钟替补上场的他在上场16分钟之后就立马取得进球，展现出了如鱼得水的进球感觉。继3日欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)对阵利物浦(1粒进球、1次助攻)后，连续2场比赛斩获进球的黄喜灿本赛季各项赛事总进球数达到了7个。 双双启动得分炮的“两黄”黄义助和黄喜灿期待为即将迎战斯里兰卡(10日)和朝鲜(15日)的2022卡塔尔世界杯亚洲区第二轮预选赛的韩国代表队的进攻注入活力。国家队将于7日在京畿坡州足球代表队训练中心(NFC)集合，开始训练。

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