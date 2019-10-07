SK Plasma将进军南美最大市场巴西. October. 07, 2019 07:21. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 血液制剂专门企业SK Plasma将首次进军南美最大市场巴西。 SK Plasma6日宣布，在巴西卫生部主办的2020年血液制剂招标中，公司被选为免疫球蛋白(globulin)“IVIG-SN”供应商。SK Plasma承揽的订单总额约为2000万美元(约239亿韩元)。这是SK Plasma自2015年从SK化学那里分家出来以后创下的最大出口额。 SK Plasma公司与世界排名第一的血液制剂企业澳大利亚CSL公司和世界排名第四的瑞士Octapharma公司等8家全球血液制剂公司展开竞争，最终被选为供应者。SK Plasma的免疫球蛋白“IVIG-SN”是具有先天性免疫缺陷症、免疫性血小板减少症等的适应症的血液制剂。 SK Plasma公司期待以进军巴西为契机，加快进军约1万亿韩元规模的南美血液制剂市场的速度。 特别是根据血液制剂专门市场调查机构MRB的介绍，2016年南美免疫球蛋白市场的规模约为3500亿韩元，其中巴西是约占35%的最大市场。

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