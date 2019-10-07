今年最强台风“海贝思”生成，很有可能向日本九州岛方向移动. October. 07, 2019 07:21. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 今年第19号台风“海贝思”(HAGIBIS•名字来自菲律宾，意为“褐雨燕”)6日上午在美国关岛东部海域生成。气象厅预测，“海贝思”是今年在西太平洋生成的台风中威力最强的。该台风是否会对韩半岛产生影响还是未知数。 据韩国气象厅6日透露，“海贝思”当天下午3时正在关岛以东1050公里附近海域以每小时36公里的速度西进。目前强风半径为200公里，中心最大风速为每秒24米，属于弱小的小型台风，但预计8日以后台风将发展为“非常强的中型”台风。气象厅预测，10日下午“海贝思”将进入冲绳海域，强风半径最大可达450公里，中心最大风速可达每秒53米。预计中心气压将降至920hPa。 气象厅说明表示：“将途经水温达30度的高水温海域，且会经过上下层无风差的地方，因此海贝思将有可能迅速发展成为十分强大的台风。” 至于海贝思是否会影响我国，目前还不得而知。气象厅表示，“海贝思很有可能在本周晚些时候进入日本冲绳地区，然后向东北方向的日本九州方向移动。目前该台风远离韩国，但周边气压计的变化可能会导致台风的前进方向发生变化，因此现在谈是否会对韩半岛造成影响还为时过早。” 如果“海贝思”前往韩半岛，2019年将成为气象观测以来影响韩半岛的台风最多的一年，多达8个。目前，截至造成10人死亡的第18号台风米娜(MITAG)为止共有7个，与1950年、1959年并列第1位。台风即使不登陆韩半岛，向我国周边移动，也很有可能会对海域和陆地造成影响。

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