朝鲜金明吉表情凝重地表示“是美国的责任”，比根则在美食店品尝红酒和披萨表现“从容”. October. 07, 2019 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 5日（当地时间），瑞典斯德哥尔摩外郊的会议设施“埃尔夫维克斯特兰德别墅”。这处被大海包围的美丽的休养设施，是举行朝美无核化工作磋商的地方。尽管气温是零下1度，韩国、美国、日本、瑞典等国家的数十名记者为了采访双方磋商代表——朝鲜外务省巡回大使金明吉和美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根，展开了激烈的竞争。 上午9点40分左右，金明吉出现在会谈场。当记者问及“对会议结果是否乐观”时，他笑着说：“看看再说吧。”首先到达的比根也笑着迎接了金明吉。两人的脸上似乎充满了期待。 融洽的气氛在约2小时20分钟后发生了变化。中午12点，以金明吉为首的朝鲜代表团乘坐黑色汽车离开会场，回到了位于斯德哥尔摩郊区里丁外的朝鲜大使馆。又过了2小时20分钟后，金明吉回到会谈现场，但表情完全凝重。金明吉没有回答记者“为什么中途出来”的提问。一名日本记者高喊，“为了韩半岛的和平，请挥挥手”，但金明吉没有做出回应。 离开会场的金明吉当天下午6点32分在朝鲜大使馆发表了会谈破裂的说明。朝鲜方面从3日开始到当天为止，对各国记者的采访一律不予回应。但当天晚上，朝方副团长、前外务省负责美国事务的局长权正根一抵达大使馆，就在围墙内大声说，“我方将发表声明，请稍等”。7分钟后，金明吉手拿三四张纸出场，在记者面前以严肃的表情朗读了声明。 金明吉表示：“磋商未能满足我们的期待而破裂。这次磋商之所以未能取得任何结果而破裂，完全在于美国未能放弃陈旧的立场和态度。”金明吉每读一句，翻译就会立即翻译成英语。这似乎是想向外媒记者表明朝鲜的立场。金明吉以悲壮的表情要求美国保障体制安全及放宽制裁。他声称：“去年6月举行第一次新加坡朝美首脑会谈后，美国先后15次针对我们实施了制裁措施。” 在约11分钟的声明发表结束后，朝鲜代表团破例对采访团表示，“将接受3个提问”。记者们问道，“美国是否对保障体制完全没有任何积极的表态？”“朝鲜停止试射洲际导弹和核试验的承诺是否会维持到年底？”等，但金明吉只是重复了“责任在于美国”的答复。金明吉最后表示：“我们是继续停止核试验和洲际导弹试射，还是重新开始，完全取决于美国的立场。” 美国代表团在谈判破裂后也没有立即发表立场。特别是比根，还在斯德哥尔摩市内一家知名餐厅享受红酒、啤酒、披萨等，显得十分轻松。美国国务院在朝鲜发表声明约3小时后的当晚10时左右反驳朝鲜主张称：“我们提出了创意性想法，进行了很好的讨论。”

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