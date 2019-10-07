朝鲜可能再次发射潜射导弹以向美国施压. October. 07, 2019 07:22. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜与美国5日（当地时间）在瑞典斯德哥尔摩举行工作磋商，确认了有关无核化问题的分歧，因此有分析认为，朝鲜会进行新的军事挑衅。也就是说，朝鲜可以通过把搭载2日发射的新型潜射弹道导弹“北极星-3型”的新型潜艇送入大海的方式，提高对美国的压力。 韩国政府一名消息人士6日表示：“朝鲜有可能在国务委员会委员长金正恩的参观下，为能够搭载3枚以上‘北极星-3型’导弹的3000吨级新型潜艇举行首次下水仪式。我方正在密切关注。”据悉，韩国军方捕捉到了朝鲜在咸镜南道新浦造船厂一带设置大型遮挡板的动向。 如果朝鲜继新型潜射导弹后，举行7月份已公开部分内容的新型潜艇的下水仪式，对美国的施压强度将接近临界点。把相当于潜射导弹发射台的潜水艇下水，意味着潜射导弹的实战部署已经临近，可以解释为现在可以用潜射导弹袭击美国本土的“公开警告”性质。 为了显示“北极星-3型”可能攻击的长射程，朝鲜也有可能选择西海岸的平安南道南浦前海作为发动追加挑衅的地点。因为从西部海域发射直穿内陆、在东部海域着弹的罕见方式，可以展示其完善的技术。上个月对南浦海军造船厂拍摄的商业卫星照片上，捕捉到了停泊有潜射导弹试验用驳船的画面，这也提高了这种可能性。韩国国防安保论坛专门研究委员慎宗宇（音译）表示：“在西部海域发射，导弹需要飞行1000公里以上”，“展示‘北极星-3型’的射程出乎意料地长，是在夸耀打击美国本土的能力，这将成为高强度压力。”

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