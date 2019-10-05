纹丝不动的日本政府……日本产业界不断遭受损失. October. 05, 2019 07:25. by 常驻东京记者 金范锡 bsism@donga.com. 就加强针对韩国的出口限制措施，日本政府仍然非常顽固。上个月11日就任的新任经济产业大臣菅原一秀最近在接受日本媒体采访时表示：“政府的立场没有改变。纹丝不动。”负责管制工作的经济产业省贸易管理科科长岩松润3日也向记者表示：“（希望出口的企业）如果按照审查标准提出申请，问题不大。（限制出口）方针不会改变。” 日本加强出口限制的背景是韩国大法院关于强制征用赔偿的判决。日本政府在强制征用问题上依然强硬。日本首相安倍晋三在4日开会的临时国会上说：“我想要求根据国际法遵守国与国之间的承诺。”同一天，日本外相茂木敏充在接受《日本经济新闻》采访时也提高声音称：“从保护日本企业正当经济活动的观点出发，也将把所有选项放在视野上，毅然应对。”由于日本政府的这种强硬方针，日本企业和旅游业面临危机。 ○苦战的日本核心零部件出口企业 日本大阪的森田化学工业公司是一家中坚半导体材料公司。生产的是去除半导体基板（硅片）时使用的高纯度氟化氢。从今年7月4日开始，该公司的对韩出口全面中断。这是因为没有从日本政府获得任何出口许可。森田化学相关负责人告诉记者：“我们曾多次向主管部门经济产业省提出商谈要求，为获得许可而努力，但至今未能出口到韩国。只等着不知道什么时候得到许可。”日本政府上月底批准将昭和电工生产的氟化氢向三星电子和SK海力士出口，但像森田化学工业一样被列入出口限制品种的核心零部件出口企业却陷入了苦战。 过去在向韩国出口抗蚀剂和氟聚酰亚胺时，只需提交出口许可申请书等3个文件，但限制后需要提交7~9个文件。日本政府在7月公布限制规定时主张：“审批时间通常最多会延长90天左右。”但他表示，日本企业还要准备意想不到的“追加资料”，比90天的时间要长得多。森田化学公司负责人说，“没想到要准备这么多文件，而且审批需要这么长时间。”一位日本企业家诉苦说：“政府似乎忘记了出口限制也让日本企业遭受损失的事实。” 出口限制给日本产业界造成了相当大的损失。据韩国产业通商资源部透露，7~8月韩国对日本的出口减少率为-3.5%，而同期日本对韩国的出口减少率达到-8.1%。 ○韩国游客急剧减少 特别是，随着韩国反日情绪的激化，抵制日货的运动越来越强烈，这是日本政府的苦恼。据日本财务省上月27日透露，8月份日本啤酒在韩国的出口额仅为5009万日元（约合5.6190亿韩元）。这比去年同期的6.43亿日元（约72.138亿韩元）减少了92%。 访问日本的韩国游客也在急剧减少。8月份访问日本的韩国游客（308700名）比去年同期（593941名）减少了48%。这是自2011年3月日本东部大地震之后的最大减幅。有人指出，面对明年7月东京奥运会，安倍首相提出的“2020年访日游客达到4000万人”的目标也不可避免地会出现差池。管辖观光厅的国土交通相赤羽一嘉上个月28日表示，“韩国是向日本传播文化的恩人之国”，敦促改善关系，也与此不无关系。 日本半导体企业开始制定自救政策。在抗蚀剂领域占据世界市场20%至30%份额的东京应化工业相关人士说：“为了不影响向韩国供货，正在扩建仁川的生产工厂。”

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