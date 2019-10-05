用韩文做的地板、衣服、碗，进化的文字展览会连大人也发出惊叹声. October. 05, 2019 07:25. by 金志映 kimjy@donga.com. 3日访问的京畿坡州市活版印刷博物馆“活字林”，参观者络绎不绝。不少家庭边抚摸打字机和印刷机边聊天。上月，这里的访客人数达2500多人。上半年出游季节或暑假时月均1300人左右，进入下半年后大幅增加。企划组长王子惠(音)表示：“小学、初中、高中学生及其家人是主要参观者，但最近大学生们也来参观。上个月，美国芝加哥大学美术学院的学生来到这里，一边寻找文字，一边进行印刷体验，非常开心。” 这里有3500万字的活字和字模(为使浇上铅后出现活字字面而刻字的版)、铸字机。这些都是从韩国最后一家活字制造工厂“第一活字”那里转移过来的。还有在大邱峰镇印刷所启动的活版印刷机和裁剪机、从忠武路印刷胡同带来的折页机和无线装订机等。通过文选(挑选活字的工作)自己的名字制作书封面，进行装帧的体验项目不仅受到孩子们的欢迎，还深受成年人的欢迎。李相基研究员说：“对于最近的孩子们来说，蘸墨水印刷是在哪里都很难尝试的新体验，对于大人们来说，这是召回记忆的过程。虽然活字看起来正在消失，但是游客们通过在这里能亲身感受到文字的体验会接受活字。” 观众与文字接触的展览就是这样进化中。与其说文字是看点，不如说是记录物的认识非常强烈，因此，事实是它只被用作图书或小册子等展示的证据品种。最近，随着可以享受多种文字的展示会和博物馆的增多，这些东西受到了人们的关注。 进入今年以来，国立韩文博物馆的访客人数也同比增加了5000人以上，观众的脚步一下子增加了。最近推出的企划展示是《韩文设计：形态的转换》和《韩文大师》展。在《韩文设计》展中，设计师和时尚作家们以韩文这一文字为主题，推出了各种作品。参观者可以看到将韩文的拼写结构以不同的形状和颜色进行视觉化的《拼写》(姜周贤作家)、观众可以走刻有韩文的辅音和元音的地板的体验型作品《韩文地板》(柳惠美作家)、以训民正音28字的形态为基本结构，制作成椅子、桌子、衣架等家具的《辅音和元音的客厅》(朴吉钟作家)等实验性展品。在《韩文大师》展上，包括韩文学者朱时京、《洪吉童传》作家许筠在内，制作本报标题体等作品的韩文设计师崔正浩等介绍了为韩文增光的人们的生活。 国立韩文博物馆学艺研究师金恩宰(音)表示：“展示中包含了如何立体地解释平面韩文，创造什么样的造型的苦恼。特别是通过地板、衣服、碗等利用韩文的造型美的商品，让观众产生兴趣。”制作日常生活中可以使用的产品，诱导大众的关注，能让大众在这些产品中感受到韩文这种文字的美丽。 将于5日在中区统一路“文化站首尔284”开幕的“国际字体排印学双年展”随着游客的口口相传，今年已是第六届。据介绍，这是“认识日常接触文字所具有的审美价值，探索各种艺术可能性的实验平台”。对于过去的展览，参观者们通过社交网络服务(SNS)展现出“仅凭文字也能感受到美丽”“我想，文字看起来不同，世界也会随之改变”等反应。今年，将有来自世界22个国家的127个小组的作家参与其中，展示文字与事物的关系。 对于最近将文字作为鉴赏对象的倾向和观众的呼应，学艺研究师金恩宰表示：“设计在改变生活、解决时代课题方面起着重要作用，可以使社会向着更好的方向改善。文字成为该国的文化认同感，改变使用者的生活，因此成为巨大的设计项目。”

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