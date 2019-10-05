“想念在韩国读大学的儿子，帮我更好地演绎母亲的角色”. October. 05, 2019 07:25. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “几周前我刚刚访问了韩国，这么快就想再去一趟。” “延世大学学生的妈妈”美国好莱坞演员安吉丽娜•朱莉(44岁)通过视频再次向国内粉丝表达了亲切之情。朱莉4日在首尔城东区往十里CGV举行的电影《沉睡魔咒2(Maleficent 2)》现场视频连线中向韩国粉丝致意。她为了参加2002年在柬埔寨领养的第一个儿子麦德斯(18岁)的延世大学入学仪式，于8月访问了韩国。 将于本月17日在韩国上映的《沉睡魔咒2》讲述的是黑暗精灵玛琳菲森(朱莉饰)在像女儿一样抚养长大的奥罗拉(艾丽•范宁饰)结婚前夕发生的故事。该剧是将童话《睡觉的林中公主》改编成现代版的《沉睡魔咒》(2014年)的续作，朱莉在剧中饰演反派角色，也是迪士尼首位魔女，因此成为话题。朱莉说：“在第一部中奥罗拉已经从14岁成长到了21岁。玛琳菲森是谁、她来自哪里等，还有新的故事要传达给观众，因此参与了后续篇的拍摄。” 据说，朱莉在饰演送走奥罗拉的玛琳菲森时，特别多次想到了儿子麦德斯。她说：“因为有孩子离开鸟巢，所以对电影角色的情感准备很有帮助。玛琳菲森用自己独特的方式描绘着女性和母亲的形象。” 8月访韩时，朱莉参观了学校图书馆和宿舍等，并包租了儿子居住的钟路区某公寓等，在首尔和仁川度过了4天3夜的忙碌日程。朱莉在视频连线中也谈到了这一天，她说：“我为麦德斯能进入延世大学感到非常自豪。” 最近在接受某当地媒体采访时，朱莉透露说：“儿子麦德斯能够在韩国接受自己想要的教育，我非常满意。把儿子留在韩国自己独自一人回来的时候，流下了眼泪。”麦德斯目前就读延世大学安德伍德国际学院(UIC)生命科学工程系，住在仁川松岛的国际校园宿舍。前一天，他前往日本，与为参加电影首映式而前往日本的朱莉一起度过了家庭时光。 “这次没能亲自去韩国，对不起。明天儿子会回韩国，儿子会带着我的爱一起前往。(笑)”

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