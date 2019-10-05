柳贤振与舒尔泽的“第3场比赛大碰撞”. October. 05, 2019 07:25. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)将在秋季棒球赛季(季后赛)的首场比赛中遭遇“竞争对手”麦克斯•舒尔泽(35岁•华盛顿国民)。 道奇队在4日与华盛顿国民队的国家联盟分区赛(5战3胜制)第1场比赛之前，指定克莱顿•克肖担任5日双方第2场比赛的首发投手，指定柳贤振担任7日双方第3场比赛的首发投手。第四场首发的是里奇•希尔。以国家联盟西部赛区第1名(106胜56负)的成绩进军季后赛的道奇队，将在主场进行第一、二、五场比赛，第三、四场比赛则会在对方客场展开。 柳贤振将于7日登上华盛顿DC国家公园球场的投球土墩。同一天，华盛顿队的首发球员舒尔泽与柳贤振在本赛季一直展开着赛扬奖竞争，但到目前为止本赛季两人从未有过交锋。 自己和他人都公认的球队的王牌投手舒尔泽是历史上第6位在美国联盟(2013年•当时底特律)和国家联盟(2016年、2017年•华盛顿)都获得赛扬奖的特级投手。虽然在本赛季后半期因肩膀和脖子受伤而陷入了苦战，但是以11胜7负、平均失分2.92的成绩取得了骄人的成绩。舒尔泽2日参加了与密尔沃基酿酒人队的外卡决定赛，在5局内被对方击出2个本垒打、失3分后，没有输赢，退出了比赛。 柳贤振在谈到与华盛顿队的对决简明扼要地表示：“我会赢的。现在自己的身体状态很好，变速球等所有球种都很好。” 本赛季在主场以10胜1负、平均失分1.93的成绩表现强势的柳贤振之所以参加客场比赛，是因为克萧有可能担任候补投手。道奇队计划在第2场比赛利用克肖首发，如果该系列赛长期进行，就派克肖作为第5场比赛的救援投手上场。克肖曾在2016年与华盛顿队的分区赛和去年与密尔沃基队的冠军系列赛等比赛中以候补投手的身份出场，以无失分的成绩表现出色。 柳贤振在此前对阵华盛顿队的5场比赛中取得了2胜1负、平均失分1.35的成绩。本赛季，他在对阵华盛顿队的比赛中也两次出场，只让对手拿到了1分，表现不错。 另外，道奇队在4日的分区赛第1场比赛中，凭借首发投手沃克•比勒的出色投球，以6比0轻松战胜了华盛顿队。比勒在6局中只送出一个安打，以8个脱三振、无失分成为胜利投手。6号击球手马克斯•蒙西在第1局制造四坏球上垒率先取得分数后，在第7局以2打点适时打锁定胜局等，以3个有效击球、2个安打、3打点活跃在球场上。 候补投手前田健太在第7局登上投球土墩，在1又3分之2局内以无失分的好投守住了胜利。在秋季棒球来临之际，在终结投手肯利•扬森的表现起伏不定后，道奇队被评价为后门不稳，但从9月开始从先发投手转为候补投手的前田健太表现稳定。 道奇队将于5日在同一地点与华盛顿队进行分区赛第2场比赛。

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