文在寅，难道要放任大韩民国分裂走向“不幸的国家”吗？. October. 04, 2019 07:36. . 围绕民间住宅用地出售价格上限制度，政府接连出现了混乱。经济副总理洪楠基2日在国会企划财政委员会国政监查上，就出售价格上限制度表示：“与建设经济相关，可能会出现数量萎缩。”相反，国土交通部部长金贤美在同一天的国土部国政监查中表示：“我认为将转让价上限制和供给萎缩直接联系起来是错误的。”洪楠基副总理在景气不振的情况下，有观察整体经济的任务，金贤美部长则要着眼于稳定住宅价格的作用，尽管两人的职责存在差异，但也说明部门之间对同一个问题的认识差异很大。 政府部门之间的分歧从7月份国土部提出将销售价上限制扩大到民间住宅的方针开始一直持续。国土部表示，“经过相关法令立法预告后，将于10月初实施”，而洪副总理则表示“不会在10月初立即启动”，并称“在检查经济条件和房地产动向的同时决定实施时间和地区”。如此互相不同，市场中只会混乱和不安。再加上8月份重建再开发事业也从销售时期开始适用上限制，因此引发了追溯立法争议。本月1日，政府再次决定推迟6个月适用已得到管理处分计划许可或申请的重建再开发园区，但仅过两个月就从当初的强硬立场上有所退步。 根据此次的补充政策，即使上限制从本月底开始实行，到明年4月为止出售的公寓也不适用。政府预测，首尔61个园区的68000户家庭将躲过上限制。但实际上，要想搬迁和拆迁，往往需要1年以上的时间，其实效性令人怀疑。反而，刚刚申请管理处分的地方，由于要求在6个月内结束销售的压力，有可能造成更大的混乱。不知道政府有没有听到这样的批评：目前房地产市场最大的问题是政策不确定性。

한국어