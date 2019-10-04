黄喜灿在与上赛季UCL冠军利物浦队的比赛中贡献1球1助攻，UEFA盛赞其表现. October. 04, 2019 07:29. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半场第39分钟，在禁区左侧开始带球的“黄牛”黄熙灿(23岁•萨尔茨堡队)的身边来了个身材健壮(193厘米、92公斤)的男子。他就是被称为世界最佳防守球员的利物浦球员维吉尔•范迪克(28岁)。为了防止直线突破能力很强的黄喜灿，范迪克试图铲到黄喜灿的前面。不过，近来成为“机智的黄牛”的黄喜灿在“心理战”中胜出。他用左脚巧妙地扣了一下前进的皮球，使其改变方向，避免了被对方铲到球。甩开范迪克后，黄喜灿一脚劲射破门。 在萨尔茨堡(奥地利)0比3落后的情况下，黄喜灿的猛烈追击球让来到上赛季欧洲冠军联赛(UCL)冠军球队利物浦(英国)主场安菲尔德的利物浦主场球迷陷入一片寂静。因为，连续5场UCL主场不失球的利物浦“铜墙铁壁”被击溃了。欧足联大力称赞表示：“黄喜灿完美地欺骗了获得欧足联年度最佳球员奖的范迪克。在安菲尔德吸引人们视线的选手是黄喜灿。” 在3日与利物浦的UCL E组小组赛第2轮比赛中，黄喜灿攻入1球并奉献1次助攻，表现十分活跃。下半场第11分钟，黄喜灿还以犀利的斜传球助攻队友南野拓实(日本)打入一球。上月18日，在与亨克(比利时)的E组第1轮比赛中，黄喜灿打入一球并有两次助攻，算上本场比赛他已连续2场UCL小组赛都有进球入账。在每支球队都已打完2场比赛的情况下，黄喜灿以2粒进球和3次助攻位居球员个人攻击力第一名(5个)。 萨尔茨堡队虽然先失3球，但凭借黄喜灿等人的出色发挥，使比赛重新回到原点(3-3)，显示出强大的潜力。但下半场第24分钟，利物浦的头号射手穆罕默德•萨拉赫攻入制胜一球，最终球队以3比4遗憾落败。 两轮比赛之后，萨尔茨堡和利物浦的战绩均为1胜1负，分列该组第二、第三名。 当天虽然自己所在的球队输了球，但是起到追击出发点作用的黄喜灿受到了欧洲媒体的关注。英国媒体《SPORTbible》说：“范迪克在英超联赛中55场连续带球突破,但没能阻止黄喜灿。 黄喜灿让范迪克十分头疼。”足球统计网站“whoscored.com”给黄喜灿打了队内最高分8.2分。 最近因为眼睛受伤，黄喜灿在比赛初期戴着护目镜参加比赛，在比赛途中因为视野受阻，他脱掉护目镜，展现出了参加比赛的斗志。赛后，他在Instagram上上传了在开天节当天拿着太极旗的照片，他表示：“虽然结果并不好，但球队表现不错。感谢球迷们在这么晚的时间里给了我很多支持。” 据悉，在“众星之战”UCL上表现出色的黄喜灿成为了AC米兰(意大利)等欧洲顶级俱乐部球探的观察对象。他弥补了缺乏细致性的弱点，提高了竞争力。黄喜灿方面的相关人士表示：“黄喜灿每到非赛季都会在韩国与私人训练师一起努力增强力量，打造更好的身体条件。为了提高带球等个人技术和射门能力，还专门找到了足球学院。” 黄喜灿本赛季已打进6球，并助攻10次，在萨尔茨堡与埃林•哈兰德担任前锋时，黄禧灿展现出了最大的破坏力。据欧足联透露，黄喜灿本赛季的10次助攻中有6次是给哈兰德的。在韩国足球国家代表队中，主要担任边锋或边后卫的黄喜灿在场上的位置是否会有所变更，并加入由孙兴慜-黄义助组成的国家队“双前锋”竞争，备受关注。黄喜灿将于7日与国家队会合，以备战球队与斯里兰卡(10日)、朝鲜(15日)的2022卡塔尔世界杯亚洲第2轮预选赛。

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