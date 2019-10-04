“六块腹肌”的舞蹈音乐剧—男版《天鹅湖》来韩表演. October. 04, 2019 07:32. by 金起允记者 pep@donga.com. 以“六块腹肌”武装的“纯爷们”天鹅出现了。优雅的芭蕾舞服上衣被脱掉，取而代之的是以性感肌肉武装的《天鹅湖》时隔9年再次来到韩国。9日来韩公演前夕通过电子邮件接受采访的编舞家马修•伯恩(59岁•照片)表示：“虽然是24年前的作品，但是增加了新的角色和诠释，还不断修改数百个细节，带来了新鲜的变化。” 马修•伯恩版的《天鹅湖》在舞蹈界跻身新古典行列。该剧讲述了柔弱的王子和拥有他所不具备的坚韧、美丽、自由的幻想中存在的天鹅之间的悲情故事。背景转移到了现代英国王室。电影《跳出我天地》中插入了主人公飞翔的演出场面，作品变得更加有名。 他编舞时最大的变化就是“男性天鹅”。他说，男性天鹅具有标志性，足以抹去记忆中的《天鹅湖》形象。但是1995年在英国脱下上衣的男舞蹈演员在舞台上奔跑的时候，却感受到了残酷的现实壁垒。比起打破一般观念的好评，“同性恋的天鹅”的嘲笑更大。很多观众因为受不了男天鹅和王子的双人舞而退场。尽管如此，他仍然坚持自己的信念，“已经有很多差不多的天鹅湖了”。 伯恩还打破了“天鹅湖=芭蕾”的固有观念。他说：“音乐剧、电影、踢踏舞等在传达故事时认为必要的表达方法都适用了。”他通过观看天鹅影像，进行了周密的研究。他笑着说：“看到过游荡在水上的生命体，没有想象中那么优雅，很难将它表现得如此美丽。”这就是作品不是单纯的舞蹈，而是被称为“舞蹈音乐剧(Dance Musical)”的原因。 近日，美国一名主持人发言称“英国乔治王子喜欢上芭蕾课，我们看看他能坚持多久”，对此，舞蹈演员从抗议的角度出发，展开了露天芭蕾群舞。曾“打破偏见”的他的挑战正在进行中。 “我喜欢通过舞蹈来挑战。这就是我们继续演绎该作品的原因。” 9日至20日，首尔江南区LG艺术中心。票价为6万~14万韩元，8岁以下禁止观看。

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