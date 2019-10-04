前往斯德哥尔摩的朝鲜大使金明吉：“美国有新信号”. October. 04, 2019 07:31. by 常驻华盛顿记者 李正恩、常驻北京记者 尹完准 lightee@donga.com,zeitung@donga.com. 预定于5日重启的朝美无核化工作磋商即将举行之际，接连出现了美国推迟部分制裁的协商案相关报道。据悉，美国国务院对朝政策特别代表史蒂芬·比根率领的美国磋商小组根据朝鲜提出的无核化履行措施，对作为“相应措施”提出的各种选择进行了研究。 美国网络媒体“VOX”2日（当地时间）报道称：“特朗普政府以朝鲜的‘宁边+α’为代价，制定了保留36个月制裁朝鲜煤炭、纤维出口的方案。”今年7月，部分媒体援引智库人士的发言进行了报道，但国务院立即公开否认说“毫无根据”。但“VOX”表示，消息是从两名熟悉谈判的消息人士那里听说的，“这是美国周末向朝方提出的建议”。 “VOX”还称，美国总统特朗普与朝鲜国务委员会委员长金正恩6月底在板门店会晤时就终战宣言和取消韩美联合军事演习作出了承诺。朝鲜发射潜射导弹，是因这种承诺没有取得进展而发出的生气的信号。该媒体分析称，“特朗普总统6月在板门店会晤时曾向金正恩委员长承诺，将发表终战宣言并在其后数周内取消韩美联合军演，但朝鲜认为这一承诺并没有兑现”。 《纽约时报》就朝美谈判报道称，“美国官员正在努力提出包括比特朗普总统所希望的迅速措施更为阶段性接触的新提案。”《纽约时报》解释说，其中包含阻止朝鲜武器和导弹扩张的“暂时核冻结（temporary nuclear freeze）”，即不能让朝鲜据推测为30枚至60枚的武器和导弹继续扩张。 外交消息人士就有关“VOX”的报道表示：“从新加坡会谈开始，内部就提出了多个推迟煤炭、纤维出口制裁的想法”，“但是目前的焦点不是推迟制裁，而是体制安全保障，因此能否真正提上谈判桌还是未知数。”特别是，由于朝鲜刚刚发射潜射导弹，缓和制裁很可能难以进行讨论。 比根当天出席了在华盛顿韩国驻美大使官邸举行的“国军日”及开天节纪念活动，但没有直接谈及谈判问题。他在活动致辞中表示：“我们为在韩半岛创造新的历史而着手伟大的外交计划。它将给居民们带来长期、持久的和平。” 被认为是朝方工作磋商首席代表的外务省巡回大使金明吉等4名朝鲜代表团人员，3日下午经由北京首都机场乘坐CA911航班飞往瑞典斯德哥尔摩。当天抵达首都机场的金明吉大使对记者说：“将前往举行朝美工作磋商”，“美国方面有新的信号，我对此抱有很大的期待和乐观。我对结果也持乐观态度。” 被认为是朝方工作磋商次席代表的前外务省负责美国事务的局长权正根和朝鲜美国研究所研究师郑南赫等可能与金明吉一同前往斯德哥尔摩。在机场还看到了看似美国新任局长赵哲洙的人物。

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