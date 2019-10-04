进化的朝鲜潜射导弹：搭载多个弹头，射程5000公里. October. 04, 2019 07:31. by 孫孝珠, 申나리 hjson@donga.com,journari@donga.com. 朝鲜3日表示，2日突袭发射的导弹是新型潜射弹道导弹“北极星-3型”（照片），“（发射）成功进行”。有分析认为，朝鲜公开的照片显示，“北极星-3型”的体量比此前的“北极星-1型”大了很多，威力大为提高。 朝鲜中央通讯社3日表示：“新设计的弹道导弹的核心战术技术指标在科学技术上得到了确证”，“（发射成功）在遏制外部势力的威胁、进一步加强国家自卫性军事力量方面开创了新的局面。”据悉，韩国军方也评价称，此次试射全过程没有问题。 据悉，韩国军方从“北极星-3型”的大小等来看，认为最大射程为2000公里左右的可能性较大。与“北极星-1型”的最大射程1300公里相比，增加了很多。一些人分析说，“北极星-3型”的最大射程为攻击关岛等美军战略据点还有富余的5000公里。另外，与装有1枚弹头的“北极星-1型”不同，“北极星-3型”还有可能是同时搭载多个弹头的多弹头导弹。多个弹头在上空有多个弹头散落，拦截难度非常大，破坏力也非常强。 兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特2日（当地时间）在接受《东亚日报》的电子邮件采访时评价称：“朝鲜潜射导弹的力量比2016年试射‘北极星-1型’时增强了很多。” 朝鲜国务委员会委员长金正恩在今年前面的10次短程发射体挑衅中都进行了现场指导，但是这次却没有访问发射现场。这似乎是在暗示，面对5日开始的朝美工作磋商，朝鲜不会打破局面。

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