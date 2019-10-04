两名长津湖阵亡美军69年后睡在父母身边. October. 04, 2019 07:31. by 赵维罗记者 jyr0101@donga.com. 美国有线电视新闻网（CNN）2日（当地时间）介绍了参加“6·25战争”69年后回到故乡的美军阵亡陆军上等兵杰里·盖里森和杰拉德·雷梅克兵长的情况。一天前，美国国防部战俘和失踪者确认局公开了去年7月朝鲜交给美国的55个箱子的遗骸中，5名身份得到确认的美军士兵的照片和失踪当时的军衔。这是5人中的两人。 1950年11月26日~12月11日在咸镜南道长津一带发生的长津湖战斗中，格利森上等兵和雷鹰兵长失踪。以美军为主的联合国军和中共军在严寒中展开了激烈的战斗。联合国军败北后撤至兴南。 当时21岁的南部阿肯色州人盖里森上等兵于1950年12月2日失踪。他估计是在部队撤退的途中遭到了攻击。他去世时，妹妹爱丽丝只有16岁，现在已成为85岁的奶奶。艾丽丝接受CNN访问时回忆说：“哥哥很亲切，他喜欢骑马而不是坐汽车。”他说：“我为哥哥回家而感到骄傲。我们并不希望他成为遗骸回来，但总比什么都没有好。” 出生于纽约州邓柯克的雷梅克兵长也是21岁，1950年12月6日在与中共军的战斗中受重伤。同事将他藏在干草堆里，但此后行踪不明，这次证实他已死亡。侄女达利·库利说，“父亲一直想念叔叔，也想知道发生了什么事。”雷梅克兵长将葬在家乡母亲身边。 另外，美国国防部战俘和失踪者确认局公开称，从朝鲜收到的箱子中确认了35名至40名战亡者的身份。不过，目前尚不清楚箱子内总共有多少人的遗骸。送还6·25战争时期美军阵亡者遗骸是去年6月美国总统特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩在新加坡举行第一次首脑会谈时达成的协议。

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