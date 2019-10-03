7人“K-POP复仇者联盟”SuperM 4日通过全球音源服务正式起航. October. 03, 2019 07:18. by 林熙允记者 imi@donga.com. “我们是SuperM组合” 七位年轻人伸出食指、小指，齐刷刷地做了一个“M”字。他们就是从出道前开始就被称为“K-POP复仇者联盟”的“SuperM”。该组合由SM娱乐公司旗下4个组合选出的7名成员组成。在全球出道前夕，SuperM成员们2日在首尔龙山区首尔龙城召开了记者招待会。 SuperM由SHINee的泰民、EXO的伯贤和KAI、NCT 127的泰勇和马克、中国组合WayV的卢卡斯和Ten组成。担任队长的伯贤说：“感觉好像再次出道一样，非常激动。” “SuperM计划”是美国著名唱片公司Capitol Music Group(CMG)主席史蒂夫•巴内特向SM代表制作人李秀满提议后开始的。巴内特主席相信SM的明星培养体系，并希望打造一个融合东西方文化的超级组合。 巴内特主席在当天的影像信息中表示：“对SuperM的音乐和视频感触很深。我们有一个非常宏伟的计划，就是把它打造成一个在世界上有影响力的组合。” 李秀满制作人也在从美国纽约发来的影像信息中表示：“去年年初和Capitol合作推进NCT 127进军美国市场的相关事宜，之后提议制作K-POP复仇者联盟时，觉得机会很大。为此策划了一年多。今后，将展示一个东西方融合在一起的新世界，即文化宇宙(Culture Universe)。第一个主人公就是SuperM。” SuperM将于4日在包括韩国和美国在内的全世界主要音源服务上发布包含5首歌曲的出道专辑《SuperM》。在当天公开的主打歌《Jopping》的MV中，成员们扮演了科幻电影(SF)动作角色。虚拟空间中泰民传唤其他成员的场面让人联想到电影《创：战纪》。成员们像《星际迷航》参演人员一样，穿着宇航服进行强有力的舞蹈。KAI说：“视频中出现了圆形露天剧场、观众爆满的演出场地。以战士般的形象，包含了‘我们全部准备就绪’的宣言。想象着SMP(SM音乐表演)的综合礼品套装，感觉真好。”成员们说：“把东方的鼓声放进音乐里，加入了武术之类的编舞。将展示从亚洲出发的组合形象和成员们的‘超级协同效应’。” SuperM将前往美国，于5日下午7时(当地时间)在美国加利福尼亚好莱坞的地标建筑Capitol总部大楼前首次公开新曲舞台。届时活动将通过YouTube进行现场直播。

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