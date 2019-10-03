朝鲜在抛出谈判日期后又威胁称“不能放弃潜射导弹”. October. 03, 2019 07:18. . 朝鲜昨天在元山东北部海上向东部海域发射了一枚据推测是潜水艇发射弹道导弹的导弹。这种导弹飞行高度为910多公里，飞行距离约450多公里。朝鲜前一天晚上表示朝美将于4日进行预备接触、5日举行工作磋商，仅仅过了13个小时就进行了挑衅。青瓦台召开国家安全保障会议表示：“我们倾向于朝鲜试验潜射导弹的可能性。”韩国军方也表示：“据推测，朝鲜发射的是北极星系列潜射导弹。” 朝鲜在3年前的2016年8月进行了潜射导弹“北极星-1型”的试验发射，在2017年5月在进行地上用改良型“北极星-2型”的试验发射后，宣布其进入实战部署。潜射导弹是在难以探测的水下潜艇上隐秘而突然地发射的秘密武器，它可能成为东北亚军备竞赛的“游戏改变者”。朝鲜还公开了正在建造可以搭载3至4枚潜射导弹的新型潜水艇的事实。 自河内峰会破裂以来，朝鲜已先后10次发射短程导弹，但美国总统特朗普表示，“这只是一枚小导弹”，事实上容忍了挑衅。这次朝鲜单方面公开工作磋商日期，进行潜射导弹挑衅，是在事先定调，不仅是现有的短程导弹，潜射导弹也不是向美国承诺中断的洲际弹道导弹级中·远程导弹，因此不能成为谈判的对象。 朝鲜上个月也在表示“有意与美国进行谈判”的第二天，就进行了试射短程导弹的挑衅。此后，特朗普总统闪电般地撤换了国家安全事务助理博尔顿，接连发出温和信息。朝鲜一边要求“新的计算法”，一边从美国放在谈判桌上的废弃对象目录中，继短程导弹之后，再次抹除潜射导弹。朝鲜反对韩美联合军演和韩国增强战斗力，提出保障体制安全保障，也包含着这样的意图。 朝鲜首先以冻结核设施为代价，获得终战宣言和缓和制裁等补偿，接着又以核物质、核弹头的顺序进行阶段性谈判，其意图非常露骨。同时，朝鲜还进行武力示威，声称“导弹是自卫手段，不要触碰”。当然，潜射导弹与短程导弹不同，美国也不会轻易容忍。但是，如果这样按朝鲜意愿被朝鲜牵着走，令人担心会不会因此达成草率的妥协和错误的协议。

한국어