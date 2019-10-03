丢勒的Self-Branding. October. 03, 2019 07:19. . 现在是“Self-Branding(个人品牌营销，又称自创品牌)”的时代。各种社交网络服务(SNS)上有很多宣传自己的个性十足的头像。16世纪的德国画家阿尔布雷希特•丢勒竟令人惊讶地知道现代的Self-Branding概念。他早就想画一幅自画像，不仅展示自己作为画家的本领，更展示自己的地位和名声，宣传自己。 1471年，他出生于纽伦堡一个贫穷的焊接兵家庭，他没有继承祖辈家业，而是成了一名画家。除了绘画实力，他的自我意识也很强，自从13岁画出西方美术史最早的自画像后，他一生留下了多幅自画像，其中28岁画的这幅自画像是最有名的作品，也是Self-Branding的完结版。脸部和身体的完美左右对称、修整得令人难以承受的发型和胡子、凝视正面的强烈眼神、高档的毛皮大衣、指向自己的手的样子等都得到强调的该自画像，与举起手来祈祷的耶稣的人物形象十分相似。画家通过这样像耶稣肖像一样的自画像，赋予自己神一样的创造者地位。 丢勒还知道版权的重要性。他从1490年代开始在作品上签名，这幅画的背景左侧也印有签名。这个标志是丢勒名字头两个字母“A”和“D”合成的，他创作的所有绘画和版画作品上都刻上这样的签名，并传遍了整个欧洲，丢勒这个名字本身就成为了一个知名品牌。背景右侧写着“我纽伦堡的阿尔布雷希特丢勒在28岁时用无法抹去的颜色画了自己”，双重证明了这是他的作品。 把微不足道的、顶多算是匠人的画家的地位，提升至知识分子也是受尊敬的创造者行列的丢勒，生前他享尽财富和荣誉，死后被制成死亡面具，头发被保管，得到圣人一般的待遇。这是利用自创品牌在美术的不毛之地德国兴起文艺复兴美术之花的丢勒。如今，他被赞为最伟大的德国美术家。

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