现代汽车将向哈萨克斯坦提供625辆“Solati”救护车. October. 03, 2019 07:18. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 现代汽车凭借“Solati”在全球小型客车(迷你巴士)市场上掀起了一股旋风。 现代汽车2日表示，与哈萨克斯坦福利部签订了625辆“Solati”急救车辆的供应合同。今年8月，现代汽车在哈萨克斯坦阿拉木图市政府前举行了交付29辆救护车的纪念仪式。 追加合同的596辆将在今年下半年和明年上半年供应。 此次追加供应后Solati将占据哈萨克斯坦1500辆救护车中约42%的比重。 据公司方面介绍，Solati救护车的车内空间宽敞，方便装置多样，适合安装救护设备，转移急救患者，现代汽车希望通过向哈萨克斯坦提供救护车来提高积极的品牌形象，并推动在哈萨克斯坦市场的车辆销售。同时，现代汽车计划，继此次订单之后，将于12月向哈萨克斯坦总统秘书室提供48辆礼宾用Solati。 现代汽车相关人士表示：“通过在哈萨克斯坦大量接到急救用和礼宾用的Solati订单，可以宣传Solati的卓越性能。通过代表现代汽车高级迷你巴士的Solati，我们将加快进军国际市场的步伐。”

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