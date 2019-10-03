美国：“11月在曼谷举行韩美日国防部长会谈”. October. 03, 2019 07:18. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 韩国联合参谋本部议长朴汉基、美国新任参谋长联席会议主席马克·米利和日本联合幕僚长山崎幸二1日（当地时间）在美国华盛顿国防部参谋长联席会议主席办公室举行会面。这是上个月韩国政府决定废除《韩日军事情报保护协定》后，三国军方最高首脑的首次会晤。 据悉，当天的会谈以前一天米利主席的就任仪式为契机，由美国牵线，集中讨论了在东北亚地区三国安保合作方案及有关《韩日军事情报保护协定》的内容。美国还公开表示，今年11月在泰国曼谷举行的“东盟扩大国防部长会议（ADMM-Plus）”上，韩美日三国国防部长也将举行会谈。这可以解释为，在朝美无核化工作磋商即将重启之际，在强化三国合作的同时，强调美国正在管控韩日矛盾的态度。美国国防部副部长助理兰德尔·施莱佛当天在布鲁金斯学会研讨会上说，“（美国）将在解决韩日矛盾中发挥作用”，“将尽一切努力将国防和安全关系与两国的政治紧张关系分开。” 此外，上个月11日就任的新任日本外相茂木敏充2日接受采访时表示：“韩国完全错误地看待国际安全环境。撕毁《韩日军事情报保护协定》的决定非常令人遗憾。”美国国防部副部长约翰·鲁德上个月30日表示，“鼓励韩国重新专注于《韩日军事情报保护协定》并更新协定”，敦促韩国重新考虑废除协定的决定。

한국어