朝鲜在宣布“与美国谈判”次日发射打击美国的潜射导弹. October. 03, 2019 07:18. by 尹相虎 军事记者、韩基宰记者 ysh1005@donga.com、record@donga.com. 在朝鲜外务省第一副相崔善姬宣布朝美即将举行工作磋商后不到一天，朝鲜就突然发射了很有可能是潜射弹道导弹的发射体。这是朝鲜2016年8月在咸镜南道新浦前海发射“北极星-1型”后，时隔3年2个月再次进行潜射导弹的挑衅。据分析，朝鲜此举是为了在韩美举行工作磋商（5日）前夕，展示不同于现有短程导弹挑衅的奇袭核打击威胁，向美国施压，以期得到更多让步。分析认为，朝鲜此举也是对美国发射“民兵3型”洲际弹道导弹、韩国在国军日纪念仪式上公开大量F-35A隐形战斗机等对朝杀伤链武器的行为的反击。 韩国军方表示，2日上午7时11分左右，在江原道元山东北方向的海上发现了一枚向东发射的不明弹道导弹。据推断，该导弹属于北极星系列，在以高角度发射后，其顶点高度为910多公里，飞行距离为460多公里。这是朝鲜自上月10日以来时隔22天再次发射导弹，也是今年以来第11次发射导弹。如果以正常角度发射，据推算射程可能超过2000公里。这是自2017年11月发射“火星-15型”洲际弹道导弹后，射程最长的导弹挑衅。 青瓦台2日上午7时50分在国家安保室长郑义溶的主持下召开了国家安全保障会议紧急会议，并表示：“倾向于（朝鲜）试验潜射导弹的可能性”，“韩美情报部门决定通过紧密合作，进行精密分析。”韩国国防部长郑景斗2日在国会国防委员会国政监查上表示：“由于（朝鲜导弹）有可能在海上发射，所以可能是潜射导弹”，“我们判断为与2016年和2017年发射的‘北极星-1型’‘北极星-2型’导弹相似，诸元特征也十分相似。（高角度发射）是为了缩短射程。” 韩美情报部门认为，朝鲜国务委员会委员长金正恩7月通过现场视察亲自公开了新型潜水艇（推测为3000吨级），朝鲜试射了搭载在这一潜艇上的“北极星-3型”新型潜射导弹。据推测，朝鲜可能是将该潜射导弹装载在海上驳船或新型潜艇上发射。美国有线电视新闻网援引美国官员的话报道说，当天的发射体不由是潜艇发射的。另一名消息人士说：“也有可能是从海上驳船的水下发射装置上发射，检验了潜射导弹的‘冷射技术’（在离开潜水舰发射管后在水面点火发射的技术）。”此前2016年8月发射的“北极星-1型”潜射导弹曾在新浦级潜艇上以“冷射”方式发射。韩国军方消息人士表示：“金正恩有可能在地面观看了发射。”

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