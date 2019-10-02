物价、出口仅仅是斗争，经济难道就漠不关心吗？. October. 02, 2019 07:47. . 据统计，9月份消费者物价与去年同期相比负增长0.4%。这是自1965年制定物价统计以来，54年来首次出现负增长。8月份消费者物价的官方数字是0.0%，如果从少数点以下来看是负0.04%，因此可以说物价连续2个月维持了负值。 韩国银行的物价管理目标值为年2%。只有达到这种程度，生产和消费才能生存，投资才能延续，工作岗位才能增加。负物价增长也有可能是生产、投资、消费全部消失，进入日本式长期停滞——通货紧缩的信号弹。政府解释说，去年9月的统计比较时，物价出现了较高的基数效应，再加上今年夏季农畜产品、油价下跌，是暂时性因素。也就是说，从年底起，物价将再次上涨，不用担心通货紧缩。 希望正如政府预测的那样，年底物价能够恢复，经济也能复苏，但也有很多经济专家并不这么认为。国策研究机关韩国开发研究院表示：“物价上升率持续低于政府目标2%不是一时的现象，而是需求萎缩的长期现象。” 如果需求萎缩、生产不振长期持续下去，那就是通货紧缩。 雪上加霜的是，就连起到韩国经济火车头作用的出口，也连续10个月呈现出减少趋势。各种经济问题的讨论会上，不仅担心长期停滞，如果出口进一步恶化，再加上已经达到极限的家庭负债和外汇危机，出现了有可能走向金融危机的警告。经总会长孙京植昨天在讨论会上表示：“保守和进步之间的对决导致经济被理念束缚的状况仍在继续。”“如果不全力强化国家竞争力，将重蹈日本20年来长期不景气的覆辙”，这是企业在现场的感受。 当然，两个月的负物价可能不会引发实际的通货紧缩，也不会因为出口减少而马上出现经济危机。但是，政府应该尽快确认可能性，并事先切断这种可能性，管理系统危机。但是，包括总统、经济副总理、政策室长在内的所有人是否都怀有危机感，正在思考有效的应对战略和方案，令人感到不安。这是即使国家全力以赴也很难克服的对内外经济条件。应早日把拯救经济作为国政课题的中心。

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