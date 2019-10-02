低调的建筑美学. October. 02, 2019 07:47. . “国籍大韩民国，韩国名字叫庾东龙。但是日常生活却是在日本的建筑师伊丹润。在韩国和日本的任何一方，都经常受到异乡人目光的孤独的建筑家。我的父亲。” 庾东龙凭借合成比自己的名字更有名的伊丹机场的伊丹和韩国音乐家吉屋润的润(日本式发音Jun)起的艺名伊丹润成为世界著名建筑家，他的女儿庾怡华说了上述这番话。更具体地说，这句话出自她父亲最后的散文集《手的痕迹》韩语版的序言当中。 虽然流露出对作为旅日侨胞艰难度日的父亲的惋惜之情，但反过来说，作为异乡人的实际存在成为了伊丹润的建筑和艺术的源泉。流散(Diaspora)的人生是以与他人的关系为前提的真实的人生。因此，他特别关注沟通。不管在哪里建建筑，他都十分讲究“风土、景物、地域文脉”。建筑本质上是侵犯自然的，但无论如何也要消除异物感，与自然和谐相处。 他建立的济州岛方舟教会的核心主题也是关系和沟通。建筑与水、风、石、树木、光、天空的自然融合比什么都重要。进入里面后，并没有用不透明的墙自我隔离，而是通过树和玻璃的反复排列，让光和世界“涉水”而入，这就是沟通的意志。把仔细看才能出现的十字架贴在主体上，如果不事先告知，就很难知道这是教会建筑，这也是放低姿态，重视沟通的结果。取材于诺亚方舟的建筑物，是在自然面前放低自身姿态的结果。谦逊而低调的建筑美学。 也许正因为如此，伊丹润在西归浦市安德面山坡上架起的方舟，似乎会把自己的怀抱欣然地献给珍藏近代史伤痛的济州人。即使现在，他们也能克服伤痛、痛苦和哭泣，安全航行。如今真的做到了。

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