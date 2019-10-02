CJ大韩通运“银色宅配”受到联合国的密切关注. October. 02, 2019 07:43. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 联合国将CJ大韩通运的“银色宅配”模式作为可持续经营的优秀事例，向世界各国进行了介绍。1日，CJ大韩通运表示，在介绍上月24、25日在美国纽约举行的“联合国可持续发展目标峰会2019(UN SDG SUMMIT 2019)”具体履行模式的“可持续发展目标加速行动”主页上登载了银色宅配等自家公司的可持续经营方式和宣告活动。 联合国可持续发展目标峰会是旨在促进可持续发展的世界最大规模的国际政治论坛。自2015年9月联合国大会通过关于“为可持续发展做好20年行动准备”的决议以来，本次大会首次举行。今后每四年举行一次，将审查可持续发展目标的执行情况。韩国、英国、德国、日本等130个国家的政府官员参加了此次峰会。 在本次峰会上，“银色宅配”被列为重要的可持续发展目标加速行动范例。甚至还介绍了“170个物流中心创造了1400名以上的老人工作岗位”的具体成果。去年5月，银色宅配在改善老年人就业问题方面的贡献得到联合国认可，并被登载在联合国网站上。另外，CJ大韩通运推进的“造林绿化”和“减少可吸入颗粒物”活动也被认为是可持续经营的事例。

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