俄罗斯运动员拉希茨克内实现田径世锦赛女子跳高三连冠. October. 02, 2019 07:44. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 以个人身份参赛的俄罗斯选手玛利亚•拉希茨克内(26岁)1日在卡塔尔多哈哈利法国际体育场举行的2019多哈室内田径世锦赛女子跳高决赛中，以2米04的成绩获得冠军。在2015年北京、2017年伦敦大赛上也曾夺冠的拉希茨克内在该项目上实现了世界田径锦标赛三连冠。这是大会历史上第一次有运动员在该项目实现三连冠。此前，来自南非的赫斯特里•克洛伊特(41岁)在2001年和2003年，来自克罗地亚的布兰卡•布拉西克(36岁)分别在2007年和2009年实现了两连冠。 拉希茨克内与乌克兰选手雅罗斯拉娃•马胡齐赫(18岁)竞争到最后。马胡齐赫的最终成绩虽然与拉希茨克内一样同为2米04，但与决赛第一跳成功越过该高度的拉希茨克内不同，马胡齐赫在第三跳才成功，因此只能屈居第二名。拉希茨克内说：“马胡齐赫完成了一场很好的比赛，所以我必须用全部的能量去奔跑跳跃。”在第三次试跳确定银牌后，马胡齐赫放弃了剩下的机会，她对自己的表现表示满意：“我还年轻，今后还有更多的机会。” 虽然已经实现了三连冠，但拉希茨克内继2017年在伦敦夺冠后，此次再次只能被记为“个人记录”。俄罗斯田径队因有组织的服用禁药和隐瞒药检结果，于2015年11月被国际田联(IAAF)处以禁止所有运动员参加国际比赛的处罚。 另外，在因性别争议卡斯特•塞梅亚(28岁)未能出战的女子800米比赛上，乌干达选手哈利玛•中爱(25岁)意外地夺得了冠军。以个人最好成绩1分58秒39的成绩在该项目世界排名中名列第10位的中爱今天以1分58秒04的成绩将自己的最好成绩提高了0.35秒，获得冠军。在剩下最后100米冲刺阶段，中爱在剩下50米时力压夺冠热门选手埃基•威尔逊(25岁)夺得金牌。

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