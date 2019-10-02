“F-35A隐形飞机”在国军日首次向公众亮相，文在寅总统检阅. October. 02, 2019 07:44. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 1日，在大邱空军基地，文在寅总统主持了国军日71周年纪念仪式。大邱基地是部署由空军主力战斗机F-15K组成的第11战斗飞行团的地方。这是自建军以来，国军日活动首次在空军战斗飞行团举行。 乘坐国产机动直升机“苏里温”抵达活动现场的文在寅总统通过纪念词表示：“和平不是守护而是创造”，“韩国军队铜墙铁壁般的安保支撑着对话与合作，让我们可以大胆地走持久和平之路。”他还反复强调“韩半岛和平进程”说：“生活在韩半岛的所有人，子子孙孙，都要享受和平与繁荣。”他还表示：“国军的根基在于独立运动和爱国”，“从武装独立斗争到韩国战争，再到后来的战争遏制，我军一直都完美地完成了自己的任务。”但是当天文在寅总统没有提及朝鲜的导弹挑衅等。 今年国军日纪念仪式的形式和规模与去年形成了对比。去年在首尔市龙山区战争纪念馆举行的国军日活动（70周年），取消了以5年纪念仪式为单位进行的兵力、武器街头行进等，被大幅缩减。活动最后以歌手“鸟叔”的演出结束。这是在板门店（4月）和平壤首脑会谈（9月）之后，考虑到韩朝和解与和平氛围而采取的措施，但遭到了“过分看朝鲜脸色”“弱军游行”的批判。 在今年的纪念仪式上，包括当天首次向大众公开的“F-35A隐形战斗机”在内，“玄武”系列的弹道、巡航导弹等在有事时用于打击朝鲜的尖端战斗力大举出动。文在寅总统与国防部长官郑景斗等军方领导人一起检阅了这些武器，并观看了预警机和空中加油机等陆海空航空战斗力（13种50余架）的大规模空中阅兵。 军方消息人士表示：“这是考虑到对现政府对朝安保政策的批评而进行的‘强军表演’。”朝鲜趁韩朝和解之机用新型武器对韩国进行连锁挑衅，以及韩国政府为平息因决定废除《韩日军事情报保护协定》而招致“安保危机”的舆论的层面出发，提高了“展示武力”的比重。 国军日活动也显示了坚守领土的意志。活动中，4架F-15K在东部海域（独岛）、西部海域（直道）、南海（济州岛）出动进行巡逻飞行，飞行员们通过大屏幕实时报告后，然后回归基地，向总统报告完成任务。针对日本在最近出版的《防卫白皮书》中暗示有可能向独岛上空紧急出动航空自卫队战斗机等露骨地主张独岛主权，以及俄罗斯轰炸机侵犯独岛领空等周边国家的领土威胁行为，韩国军方发出了不会坐视不管的警告信息。 特别是，在仪式前活动中，国军仪仗队表演了反映李舜臣将军鸣梁海战的电影《鸣梁》主题曲《武艺图谱通志》（复原武艺），播放了包括白凡金九先生光复一周年演讲的主要活动纪念视频，分析认为这体现了反映最近韩日矛质的克日意味。另外，当天因纪念场上空的浓雾，空军特殊飞行队“黑鹰”的纪念飞行和高空降落等部分活动被取消。

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