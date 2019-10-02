习近平：“任何力量也无法撼动中国”. October. 02, 2019 07:44. by 崔智善, 尹完準 aurinko@donga.com,zeitung@donga.com. 中国1日迎来建国70周年，在北京天安门广场举行了仿佛武器展示场的大规模阅兵式，展示了国力。国家主席习近平针对美国强调，“任何力量都撼动不了中国”。他一再呼吁香港要“一国两制”、台湾要“和平统一”以及“爱国、团结、民族主义”。 当天的阅兵式以庆祝建国70周年的70次礼炮发射和五星红旗升旗仪式开始。身着中山装的习主席率领在两旁的江泽民、胡锦涛两名前任国家主席出现，并表示：“过去的70年里，中国取得了辉煌的成果。任何力量都不能动摇我们的地位。任何势力都不能阻止中国人民和中华民族的前进。”这可以解释为，尽管存在美中贸易战、香港反华示威、经济增速放缓等内忧外患，中国不会屈服于美国的压力。 他针对香港和台湾说，“要恪守和平统一、一国两制的原则，保持香港和澳门的长期繁荣稳定”。他还表示，“中国的明天会更加美好”，希望大家团结起来，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。在演讲的最后，他大声疾呼：“中华人民共和国万岁，伟大的中国共产党万岁，伟大的中国人民万岁！” 习主席检阅了事先在天安门广场前面长安街上列队的59个方队、15000名军人。如同最尖端武器展示场的阅兵式本身就是向美国传达的信息。最引人注目的武器是能够打击美国首都华盛顿的新一代洲际导弹“东风-41”。当天首次公开的该导弹射程为1.4万公里，全世界都在射程之内。据悉，该导弹最高可携带10枚核弹头，攻击目标误差范围也只有100米。 此外，中国还展示了使用极超音速滑降技术、可以突破美国导弹防御系统的“东风-17”，以及被称为“航母杀手”的极超音速导弹“东风-100”等。与美国F-35相当的新型隐形战斗机“J-20”、与美国军用直升机“黑鹰”相匹敌的“Z-20”也加入其中。中国媒体报道说，当天参加阅兵式的武器中，40%是首次公开的。官方的《环球时报》报道说：“已告知中国拥有战略核武器，可以应对任何威胁。”有分析认为，这不仅对美国，对韩国、日本等周边国家也有威胁效果。 当天，为迎接建国70周年，各国领导人也纷纷发来贺电。中国按照俄罗斯总统普京、美国总统特朗普、朝鲜国务委员会委员长金正恩的顺序介绍了贺电。 据朝鲜中央通讯社1日报道，金正恩在贺电中表示：“（朝鲜）完全支持中国为维护国家稳定和核心利益、实现持续发展而进行的斗争”，“在坚持社会主义、为国争光的道路上，朝鲜将永远与中国站在一起。”金正恩还在贺电中谈到“中朝之间多次（首脑）会晤上取得的重要协议精神”，强调“深信（两国关系）将符合新时代的要求和两国人民共同的愿望，日益获得发展。”

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