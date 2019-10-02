国内独一无二的“旋转佛经”将升级为国宝. October. 02, 2019 07:47. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有着800年历史的“旋转佛教经典”将成为国宝。 韩国文化遗产厅1日表示，庆尚北道醴泉郡龙门寺的轮藏台和保护它的建筑大藏殿将升级成为国宝。两件文物现为宝物，并合并为一件国宝。 轮藏台是保管佛教经典的旋转式经藏，又称转轮藏。龙门寺轮藏台是高丽明宗三年(1173年)为克服国难(金甫当之乱)而由祖膺大禅师发愿建造的，在大藏殿内部左右对称各设置一座。各为八角形佛殿形式，中间的木柱可进行轴转。八面窗的内侧有装经书的空间。随着时间不断流逝，至少在17世纪之前，它被多次修缮。一直流传着这样的信仰，转一次轮藏台等于读一次经典。 文化遗产厅表示：“龙门寺轮藏台在应对简洁和华丽的同时，还内含阴阳五行和天圆地方等思想，从这一点来看，具有独创性、艺术性。这是一件将建筑和雕塑、工艺、绘画等与当代艺术和艺术力量相结合的综合艺术品。” 龙门寺大藏殿是保管经藏的国内唯一的建筑。作为人字房顶建筑，历经8次以上重修，目前虽然保持着17世纪末的模样，但维持着最初建造时的规模和结构。从横梁的断面或短柱的形状上可以确认丽末鲜初的样式。国宝中的建筑到目前为止共有24件，如果大藏殿成为国宝，这将是继2011年“完州花岩寺极乐殿”之后，时隔8年再次诞生国宝建筑。 文化遗产厅表示：“综合建造时期、意义、特征等来看，轮藏台和大藏殿这两件宝物是具有一体性的文物，合并为一件，充分具有升级为国宝的价值。”国宝晋升将在预告期间(30日)收集意见后，经过文化遗产委员会的审议最终决定。

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