许美贞4杆优势大赢LPGA印第安纳女子锦标赛冠军. October. 01, 2019 07:33. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. “羡慕的话就输了”，这似乎是一个错误的说法。羡慕成了实现愿望的原动力。 9月30日，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛印第安纳女子锦标赛最后一轮第4轮比赛在美国印第安纳州印第安纳波利斯的砖厂交叉口高尔夫球场(72杆)结束。 许美贞在全场无柏忌的情况下抓住4个小鸟球，最终以总杆低于标准杆21杆的267杆取得了赛季第2胜(总计第4胜)。在进入最后的18号洞时，许美贞领先单独排在第2位(低于标准杆17杆)的南娜•马德森(丹麦)4杆，取得了完胜。 凭借本场比赛的冠军，许美贞一举拿下“两只兔子(双丰收)”。她职业生涯首次实现了“从第一轮领先到最后一轮的完全胜利(wire to wire•大赛期间一直领先)”。按照大会传统，赛后她还在与比赛路线相邻的美国著名赛车比赛“Indy 500(印第安纳波利斯500大赛)”的赛道上进行了亲吻赛道的冠军庆祝仪式。 2009年首次参加LPGA巡回赛的许美贞表示，“实现从第一轮领先到最后一轮的完全胜利真的很辛苦，但抱着机会到来时一定要抓住的心态，今天打得真的很努力。” 颁奖仪式结束后，许美贞亲吻了镶有红砖的赛车跑道的终点线，她说：“两年前的莱克西•汤普森和去年的朴城炫亲吻跑道，把牛奶洒在头上或喝牛奶来庆祝夺冠。我也想尝试一下，非常高兴。”汤普森和朴城炫在本次大赛中以并列第93位(高于标准杆3杆)的成绩在两轮过后就早早被淘汰出局。 许美贞的夺冠奖金为30万美元(约3.6亿韩元)，本场之后她的奖金排名也升至第15位(84.5056万美元•约10亿韩元)。 另外，“韩国军团”在今年已进行的LPGA巡回赛26场比赛中，共获得了13个冠军。韩国选手的LPGA巡回赛赛季最多胜记录是2015年和2017年的15胜。本赛季剩下的比赛还有6场。

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