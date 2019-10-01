庆州金铃冢出土现存最大“马样陶器”. October. 01, 2019 07:33. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 庆北庆州市金铃冢新发掘出了国内历史上最大的马样陶器和盛大的祭祀痕迹。因此有人提出，此前推测为埋葬小王族的该墓有可能是王陵。 国立庆州博物馆(馆长 闵秉灿)表示，“最近重新挖掘日本帝国主义强占时期发掘的金铃冢的结果，在护石周围出土了30多件祭祀用陶器。一直以来这里作为地下式积石木椁墓为人所熟知，但(金铃冢)是不挖地而建造的地面式坟墓的可能性很大。” 金铃冢是5世纪后半期至6世纪前半期建造的新罗古墓，出土了在历史教科书中经常出现照片的国宝第91号“骑马人物型陶器”。此次发掘中，出土了高达56厘米的马形陶器，从头到前腿都十分完整。它张着嘴伸出舌头的样子和脸部、下巴、脖子、蹄子等部位都表现得很精密。从与祭祀用陶器堆在一起出土，背部和腹部似乎被干净利落地切断的痕迹等来看，推测是故意打破后供奉在坟墓上。 值得注意的是，在护石周围，按照一定的间隔发现了30多个装满牡蛎、贝壳等当代奉献物的大缸。在此次发掘调查中，金铃冢的直径为28米，比人们所知的长8米，但规模依然不算大。虽然比金铃冢更大的附近的瑞凤冢等也在护石四周发现了祭祀用大缸，但数量并不像金铃冢那么多。祭祀用陶器内外还出土了马、牛等动物骨头、盖杯、土铃、玻璃球等。庆州博物馆学艺研究员申光哲(音)解释说：“从土器出土的地层来看，在制造坟墓的过程和完成后曾进行过多次盛大的祭祀。” 此前有人提出，金铃冢也有可能是王陵。在金铃冢中，包括新罗金冠(宝物第338号)在内，金制铃铛、腰带、玉、大刀等大多在王陵级坟墓中才会出现的遗物得到了确认。但由于首饰大多为小型，因此与其说是王陵，不如说是埋葬了小王族。但是，观察发掘现场的东亚大学考古美术史系教授朴光春(音)表示：“仅王陵级墓中就出土了5世纪残留至今的器台(下面是圆形坛子的底座)。用出土的祭仪用陶器推定祭祀仪式的规模，认为是王陵。” 在日本帝国主义强占时期的1924年，撇去金铃冢的封土和墓石堆，只对埋葬部分进行了调查。与出土金冠或大型的新罗坟墓为地上式积石木椁墓相比，误以为是地下式墓也是因为这个原因。庆州博物馆计划明年重新挖掘到埋葬部位。

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