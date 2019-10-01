“火热”作家-作品减少，但观众反映历代级“火爆”. October. 01, 2019 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 韩国国内最大的美术集市—韩国国际艺术展(KIAF)的观众创下了历史最高纪录。据活动主办方韩国画廊协会透露，今年观众人数达到8.2万名，比去年增加了30%。25日在首尔江南区COEX以VIP Preview形式揭幕的“KIFF”在5天内展示了来自17个国家157家画廊的1万多件美术品后，于9月29日落下帷幕。 最受关注的作品是美国作家詹姆斯•特雷尔的《亚特兰蒂斯》(70万美元•约8亿韩元)和“最高价作品”罗马尼亚作家康斯坦丁•布朗库西的《公主X》(739万美元•约87.5亿韩元)。在Pace 画廊展示的《亚特兰蒂斯》由12块LED面板拼接而成，营造出一种冥想的氛围。在江原原州市的“博物馆山”上也可以看到特雷尔的作品，该作品因大规模设置而出名，但在KIFF因场所的特性而设置得比较小。 布朗库西的作品由德裔的D-Gallery展出。布朗库西以干净利落的感性作品著称，被誉为现代雕塑之父。表现法国波拿巴家族的公主转过头来的侧脸的雕塑是8个版本之一。由于具有历史价值，相关雕塑大多由巴黎蓬皮杜中心等美术馆收藏。 去年，美国大卫-兹沃纳画廊首次参展，推出杰夫•昆斯、唐纳德•贾德、爱丽丝•尼尔等同时代的“热门”作家，曾引起很大的轰动，相比之下，今年的气氛要平静许多。在美术市场面临苦战的情况下，比起突出华丽的作品，更注重充实内涵。 主办方也亲切地走向观众。在B大厅内部新建成了谈话休息室，进行了11个演讲。除了专家演讲之外，深受大众欢迎的金灿龙(音)讲师和《Roomside美术馆》的作者赵元载(音)的脱口秀也很受欢迎。在一些演讲中，一些还没来得及站稳脚跟的观众站着听。 展示20世纪50年代到1979年之间的国内构思作品的“韩国近代化，成为历史的浪漫”特别展也是美术初学者们感兴趣的空间。权玉妍、金焕基、朴生光、朴寿根、边观植、李仲燮、林直顺、黄容烨等26名作家的38幅作品进行了展示，与销售无关。展会期间，防弹少年团的RM和V、演员全智贤、苏志燮、歌手Na-UI的到访也成为了话题。本次KIFF的销售额为310亿韩元，比去年(280亿韩元)增加了10.7%。

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