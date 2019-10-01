文在寅说“朝美工作磋商是为了首脑会谈”，又执迷于事件性谈判？. October. 01, 2019 07:35. . 文在寅总统昨天在主持民主和平统一咨询会议第19届咨询委员成立会议时表示：“指向韩半岛无核化和持久和平时代的时钟正在重新走动”，“为准备第三次朝美首脑会谈的工作磋商正在加快步伐。”也就是说，他把预计不久后重启的朝美工作磋商定义为“为第三次朝美首脑会谈作准备”。 文在寅的发言可以理解为一种期待感，如果朝美立即开始工作协商，韩半岛局势将彻底转变为和解气氛。文在寅在联合国大会提议的“非军事区的国际和平地带对话”中进一步表示：“在非军事区附近的边境地区建立国际经济特区，可以正式开启‘和平经济’时代。”但是，非军事区附近的经济特区等事业，只有在朝鲜实现完全无核化并解除联合国的制裁后才有可能。在朝鲜不仅没有无核化，反而表现出巩固有核国家地位态度的情况下，文在寅总统的构想就如同在连建筑基础都无法挖掘的情况下，就谈论大厦屋顶设计一样缺乏具体性。 更何况，无核化讨论的成果取决于朝美工作磋商，文在寅总统称该磋商是为了准备首脑会谈。文在寅总统似乎理所当然地接受通过朝美首脑之间的谈判重启“自上而下的谈判”的方式。但是，现在就对尚未开始的工作磋商持乐观态度，这不仅是草率的，而且这相当于把工作磋商当作举行朝美首脑会谈为前提而进行的程序，缩小了意义。那种对话方式的失败已经被证明是错误的方式。 “自上而下的谈判”是一种危险的方式，它很有可能被首脑的个人倾向、心情等与议题无边的周边因素所左右，稍有不慎就有可能达成错误的协议。这是希望引起国际关注的朝鲜国务委员会委员长金正恩所希望的，也是急于取得看得见的成果的美国总统特朗普容易陷入的陷阱。现在不是举办朝美政治活动的时候，而是应该通过充分的工作磋商和高级别磋商达成完全协议的时候。

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