雅典的城墙. October. 01, 2019 07:35. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 笔者目前正在希腊考察。今天，我登上了堪称雅典民主主义摇篮的普尼克斯山。普尼克斯山位于与帕特农神庙所在的卫城一路之隔的西侧山丘。这里有两个与雅典民主政治有关的重要遗址。一个是曾经举办过民会的广场。从索伦到佩里克莱斯时代，民会的权力不断扩大。民会拥有主要政策和法律的表决权，并选举出政务官和将军。后来民会还进行了审判，实行了陪审员制度。进行陶片流放的地方也是在民会。 另一个是连接雅典至皮雷乌斯港的城墙。特米斯托克勒斯反对将来自拉夫里翁银矿的收益分配给市民的政策，并让他们投资在港口、舰队和城墙上。城墙遗址虽然险象环生，但是坚固而有水平。内在的团结和国防力量，这两点从波斯的入侵中拯救了雅典，也开启了佩里克勒斯时代的鼎盛时期。 另一个因素是经济复兴。特米斯托克勒斯将曾是农业国家的雅典改变为海上贸易国。当时，被雅典作为海上贸易国家典范的地方是艾吉纳岛。在普尼克斯山丘上望去，这个岛似乎触手可及。这是一次冲击。雅典虽然最终挤掉艾吉纳掌控海上霸权，但起初还是相当犹豫。但这并不是因为对艾吉纳感到良心上的谴责。而是因为他们无法放弃对过去生活习惯的迷恋。令人难以置信的是，雅典周围到处都是岩石，除了山羊之外根本无法生存。尽管如此，尽管眼前就有成功的例子，雅典还是犹豫不决。人类就是如此保守，丝毫摆脱不了自己的经验和成见。特米斯托克勒斯之所以伟大，不仅是因为他预测了未来，而且因为他战胜了公众的成见与习惯。这就是真正的领导人的使命。

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