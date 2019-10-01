美国在磋商前夕，对朝鲜示威式试射洲际导弹. October. 01, 2019 07:35. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝美工作磋商即将重启出现的迹象被外界捕捉到的情况下，美国预告将于2日（当地时间）进行“民兵3号”洲际弹道导弹的发射演练。据民间航空追踪公司“aircraft spot”30日透露，美国空军将于2日在加利福尼亚州范登堡空军基地试射一枚“民兵3号”导弹。据悉，“民兵3号”发射后将以20倍音速的速度飞行，坠落在6750多公里外的太平洋马绍尔群岛的夸瑟莱因环礁附近海域。 此前，美国空军在5月初也曾在同一区域、以相同飞行路径两次发射“民兵3号”。这是时隔5个月后再次进行发射训练。“民兵3号”与B-52战略轰炸机、战略核潜艇一道，并称美国的“三大核力量”。这是美国本土发射的唯一一种洲际导弹，可携带多枚核弹头，最多可打击1.3万余公里外的目标。从加利福尼亚发射，30多分钟后就可以到达平壤。 为了验证武器体系的准确性和可靠性，美国空军每年都进行四五次安装模拟弹头的“民兵3号”发射训练。也有分析认为，此次发射是针对在朝美工作磋商之前公开对美国施压及指责的朝鲜发出的警告。 军方相关人士表示：“这意味着，朝鲜的核武器不能成为美国核力量的对手，今后的无核化谈判也不会被朝鲜牵着鼻子走。”

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