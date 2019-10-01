朝鲜今年10次发射导弹，批评韩国军方海外导弹试验动向. October. 01, 2019 07:35. by 黃仁贊 hic@donga.com. 朝鲜今年先后10次进行短程导弹、超大型火箭炮发射等连锁挑衅，并对韩军海外导弹试验进行严厉批评，贼喊捉贼式地声称这是“韩国正在加快北侵战争”。 《劳动新闻》30日在题为《助长紧张的一帮好战狂人》的形势论解说文章中，提到了最近韩国的“2019年反渗透综合演练”，并指责称“韩国好战势力的军事对决骚动持续疯狂”。文章还表示，“韩国好战分子们的行动是在加快北侵战争的准备工作，是死活要和我们进行军事对抗的冒险企图的流露”，“正在策划在海外试验射程800公里的导弹。”最近有报道称，韩国政府正在考虑在海外发射射程为800公里的“玄武2”型导弹，朝鲜对此进行了指责。 报道指责称，“海外试射导弹的骚动是对我方（朝鲜）和平努力的挑战”，“明显违背了南北军事协议，是反民族的行为”。最近，韩国国防部长郑景斗表示，难以把朝鲜的导弹挑衅视为“违反9·19南北军事协议”，朝鲜因此试图阻挠韩国军方的海外演练。

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