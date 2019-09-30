“韩国是恩人”“应互相让步”……韩日庆典初现希望之芽. September. 30, 2019 08:08. . 28日至29日，在日本东京日比谷公园举行了韩日庆典活动。该活动始于2005年，当时正值韩日建交40周年，根据两国外交部长达成的协议，该活动从2009年开始每年举行一次。在韩日关系处于建交以来最恶劣状况的情况下，韩日经济人会议于24日、25日在首尔举行，接着又在东京如期举行巩固两国友谊的民间活动，意义深远。 今年是第11次韩日庆典，因为韩日关系的不便，人们曾怀疑该庆典能否正常举行。但是，韩国发育残疾人管弦乐团“心连心”等两国的文化艺术团体表示，越是这种时候越需要交流，踊跃上前。得益于此，体验韩服和制作韩文环保购物袋的活动时间达到了80∼90分钟，韩日庆典比往年更加热闹。在这次活动中，日本人对韩国文化的关心间接地确认了希望恢复两国关系的当地舆论，这一点令人鼓舞。 本月11日内阁改组中出任国土交通大臣赤羽一嘉在开幕词中强调：“韩国是把文化传给日本的恩人国家”，“政治人士应该为韩日友好关系进行对话。”用韩语介绍名字和职务、对韩国表现出亲近感的日韩议员联盟干事长川村丈夫也表示：“即使政治、外交上处于困难状态，民间交流也应该持续下去。”韩国驻日本大使南官杓也表示：“韩日两国间的困难关系只是暂时的问题”，“如果这种关系不能继续下去、需要改善的话，尽早改善对两国都有好处。” 日本自民党的第二把手、干事长二阶俊博27日在接受电视台采访时说，“为了圆满的外交，韩国也有必要努力，但首先日本可以伸出手作出让步的就应该做出让步”，也引人关注。两国政界高层人士的这种愿望不应止步于政治修辞，而应该发展成为改善关系的实质性对话。在世界经济难以预测的情况下，由于贸易依存度高，而且因分工体系紧密相连的两个邻国韩国与日本，为了两国国民，应坚决避免反目成仇长期化。

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