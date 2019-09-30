如果不犹豫被讨厌. September. 30, 2019 08:08. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. “善良的女人可以去天堂，但坏女人可以去任何地方。”—《大都市(Cosmopolitan)》杂志前传奇主编海伦•格蕾•布朗 只要一有时间，作者就以流浪者自称，并到处瞎晃荡。特别是“胡同游”，只要下定决心，随时都可以出游。徘徊观望的是到处挂的各种文字。店名，就连门口悬挂的字也不会放过。因为文章主人的个性和品性会在不知不觉中显露出来，所以读起来很有意思。如果在钟路街头漫步，甚至可以看到具有数十年历史的教保文库、光化门、字版的铭文。“不作准备，就是在准备失败”，钟路消防局的横幅也让人印象深刻。 三清洞是无论何时去逛都有很多舒适的胡同的地方。作者选择了对面的胡同，而不是经常走的路。正如被指定为美丽道路的传闻一样，这里充满了美丽的风景。望着花盆，抬头一看，被白色遮挡的店铺门上，哥特体略带挑逗性的文章瞬间吸引了人们的视线。“善良的女人可以去天堂，但坏女人可以去任何地方。”上传到在社交网络服务(SNS)上，出现了这样那样的留言。知情人称，这是电影《德尔玛与路易斯》中的经典台词。有人说是吉姆•斯坦曼的歌曲名。即使有始祖，但无论是谁，如果因为内心的深切共鸣而引用了那段文字，那实际上是我的声音。 不仅是女人，任何想要顺应他人期待的善良的人都会受到反复的自我压迫。只要偶尔不犹豫被讨厌，生活的选择范围就会更加广阔。突然间，我脑海中闪现出百丈(720~814年)禅师所说的“明了我受的果报，清楚知道这个果报，是过去什么业因感得的”的因果不昧。

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