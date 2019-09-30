让泰国沸腾的K-POP演唱会和韩流内容. September. 30, 2019 08:08. by 李雪 snow@donga.com. 9月28、29日，泰国曼谷因韩流热潮而沸腾。CJ ENM29日表示，在曼谷最大的公演场冲击竞技场和冲击国际展示场举行的为期两天的“KCON 2019泰国”聚集了4.5万多名观众，盛况空前。 KCON是宣传韩流的世界最大规模的活动。2012年在美国加利福尼亚首次开始，之后在法国、澳大利亚、墨西哥、阿联酋等地与韩流粉丝进行交流。今年继日本东京(5月)、美国纽约(7月)、美国洛杉矶(8月)之后，在泰国举行了第四次活动，结束了日程。 为期两天的演唱会在冲击竞技场举行，来自东南亚各地的韩流粉丝将竞技场围了个水泄不通。入场前演出现场前排起了长长的队伍，看不到尽头，大幕拉开后，现场观众一片叫好声。 GOT7、Golden Child、金在焕、Nature、The Boyz、Boy Story、Everglow、X1、Oneus、ITZY、(女子)孩子们、Ateez、Bvndit、Verivery、Stray Kids、IZ*ONE、AB6IX、请夏等18个组合登上舞台进行表演。 除演唱会外，还进行了美容、美食、生活方式等各个领域的节目。考虑到去年在泰国活动中，10、20多岁的女性观众达到88%，所以准备的《KCON Girls》获得了很好的反响。(女子)孩子们、请夏、ITZY等女艺人表演了脱口秀、化妆演示、舞蹈和歌曲，赢得了女粉丝的热烈掌声。 由Influencer(包括但不限于明星)参与的《创作者空间》也吸引了人们的视线。泰国是手机用户数多于互联网的移动强国。订阅者达185万名的创作者高退坰、展现K-POP舞蹈的泰国创作者Ob1jellopy等登台活跃了气氛。在活动前一天举行的出口洽谈会上，来自东南亚地区的78家企业出席洽谈，进行了400项商谈。 第一年的2012年，KCON的观众人数为1万名，今年该活动吸引了29万多人参与。累计观众人数超过110万人次。全权负责KCON的CJ ENM音乐内容本部长申亨宽(音译)表示：“在通过KCON传播韩国文化信息的同时，还帮助与韩流相关的企业进军世界。明年也会在多个地区开设KCON，与世界沟通交流。”

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