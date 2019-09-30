日本自民党二号人物：“能向韩国让步的就该让步”. September. 30, 2019 08:10. by 常驻东京记者 朴亨俊、常驻华盛顿记者 李正恩 lovesong@donga.comlightee@donga.com. 日本执政党自民党第二号人物、干事长二阶俊博就恶化的韩日关系表示：“为了圆满的外交，韩国也有必要努力，但首先日本可以伸出手作出让步的就应该做出让步。” 据报道，二阶俊博前一天在卫视东京BS电视台录制节目时作出上述表示。他还强调：“我们应成为更加成熟的人，不能没有好好听韩国的话并进行应对的度量。” 二阶俊博是安倍晋三政权的核心人物，他提及“向韩国让步”实属罕见。虽然他被认为是代表性知韩派人士，但他在7月底拒绝了为要求推迟出口限制规定而访日的韩国国会议员团的面谈邀请，表现出了迎合安倍政权对韩强硬基调的姿态。东京一名外交消息人士谨慎地表示：“虽然这被解释为是韩日关系的积极信号，但将其视为安倍政权转向的信号，还为时尚早。” 美国国务院高层官员26日（当地时间）就美国为消除韩日矛盾的作用表示，“不是说看不见，就认为我们不关心”，强调了美国在幕后的作用。他同时表示，“韩国和日本应尽快解决这一问题”，重申韩日应该自行寻找解决方案。 根据美国国务院27日分发的资料，该高层官员26日在纽约举行的联合国大会印度太平洋悬案相关新闻发布会上，对于有关美国在韩日矛盾中的作用的提问反驳称，“虽然有主张称，因为没有眼睛看得到的活动，所以认为我们对此没有在意、袖手旁观，这完全不符合事实”。

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