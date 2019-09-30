特朗普遭弹劾调查，殃及蓬佩奥. September. 30, 2019 08:10. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 有迹象显示，引发对美国总统唐纳德·特朗普进行弹劾调查的“乌克兰丑闻”可能会殃及美国国务卿迈克·蓬佩奥。如果白宫和乌克兰政府进行不合适的接触过程中出现国务院高层官员参与的事实，预计将对正在权衡是否参加参议员竞选的蓬佩奥的政治生命造成相当大的打击。 美国众议院外交委员会27日（当地时间）发出传票，要求蓬佩奥提交有关“乌克兰丑闻”的资料。民主党24日开始弹劾调查后，向总统亲信蓬佩奥发出了第一份传唤函。作为这一事件的核心幕后人物，总统的私人律师、前纽约市长鲁道夫·朱利安尼在接受媒体采访时说，“与乌克兰人士会晤时，得到了国务院的帮助”。对此，议会要求国务院提交么9日出现相关疑惑开始的相关资料。但是蓬佩奥在议会要求的最后期限26日之前没有做出回应。 蓬佩奥26日在纽约联合国大会记者招待会上回答有关提问时说：“国务院官员采取的行动是恰当的。这与政府一直坚持的目标完全一致。”

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