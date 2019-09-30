柳贤振“吝啬投球”，成亚洲首位占据平均自责分榜首的球员. September. 30, 2019 08:10. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 100年前，获得美国职业棒球大联盟平均责任失分第一名的选手是华盛顿参议员队(现明尼苏达双城队)的传奇投手沃尔特•约翰逊，他的记录为1.49。约翰逊于1946年去世，享年59岁，但他的纪录却永远留了下来。在美国职业棒球大联盟网站上，甚至可以详细确认1876赛季的记录。预计，在美国职业棒球大联盟历史上“韩国怪兽”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)的名字也将永远被记录在案。 柳贤振在29日与旧金山队的客场比赛中，常规赛季最后一次先发上场，完成7局无失分好投，本场过后他的赛季平均责任失分定格在2.32这一数字上，事实上已经确定了本赛季美国职业棒球大联盟的平均责任失分头名位置。因为排名第二的纽约大都会队的雅各布•迪格伦(2.43)已经完成了本赛季最后一次首发登场的比赛。亚洲出身的投手获得平均自责分头名，柳贤振是第一个。日本野茂英雄在1995年创下的亚洲投手最低平均责任失分(2.54分)记录也在24年后被改写。 道奇队以2比0获胜，取得赛季第14胜(5负)的柳贤振当天投出97个球，只让对手击出5个安打，并抓住了7个三振。面对意识到自己而选择派上全部右撇子击球手的旧金山队，从第1局到第4局1人出局，连续10次让对方击球手以一般击球告终，并从比赛初期开始展开了压倒性的投球。虽然在第4局和第5局出现了失分危机，但是通过引导腾空球和地滚球度过了危机。柳贤振在第7局2人出局的情况下，让乔伊•里卡德三振出局，成功点缀了本赛季的结局。扔向里卡德的最后一球，正是本季他像“传家宝刀”一样灵活运用的变速球。 在23日与科罗拉多洛基山队的比赛中，柳贤振在出场时击出了自己进军美国职棒大联盟的首记本垒打，并获得了“贝比柳”的绰号，他在29日制造出决胜分在击球位上表现也十分活跃。在0比0战平的第5局2人出局3垒有人的情况下，抓住对方首发投手罗根•韦伯投出的149公里直线球，率先击出了适时安打。 柳贤振正在美国职业棒球大联盟中度过职业生涯中的最佳赛季。他代替赛季开始时因伤缺阵的克莱顿•克肖，在与亚利桑那响尾蛇队的揭幕战中首发出场。揭幕战首发出场是“球队王牌”的象征。5月8日，他在与亚特兰大队的比赛中取得了个人第2次美职棒大联盟完封胜利。在5月一个月的6场比赛中，平均责任失分仅0.59的他，自出道后首次被选为“本月最佳投手”。7月10日，他作为韩国选手首次以首发投手的身份参加了全明星赛。虽然在8月连续4场比赛都陷入低迷，但9月最后3次出场时，以干净利落的投球赢得了美国职业棒球大联盟的平均责任失分头名位置，预告了季后赛的活跃。柳贤振将在下月5日举行的分区赛第二轮比赛中首发出场。 柳贤振表示，“本季一直想健康地在30场左右的比赛中首发出场，最终完成29次出场，实现了目标。平均责任失分第一名是意想不到的惊喜。”在回答有关国家联盟赛扬奖的问题时，他说：“迪格伦完全有资格获奖(赛扬奖)。他在脱三振和投球局中取得了好的结果”，表现出谦逊的样子。

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