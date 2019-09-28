销售36年的肠胃药中有致癌推定物质，必须尽快验证安全性. September. 28, 2019 09:29. . 食品医药品安全处26日暂停销售在韩国市场上销售的“ZANTAC（善卫得）”“CURAN片”等269种肠胃药。这是因为在肠胃药原料雷尼替丁中检测出致癌物质N-二甲基亚硝胺（NDMA）超标（0.16ppm）。自美国食品医药品安全厅14日宣布在雷尼替丁中检测出微量N-二甲基亚硝胺后，食药处先后两次对7种含有雷尼替丁原料的药品进行了全面调查。即使是同样的药物，根据生产编号的不同，在0∼53.5ppm之间存在很大偏差，但在7种药品中无一例外地检出了N-二甲基亚硝胺。 N-二甲基亚硝胺属于国际癌症研究所分类的2A级致癌物质，很容易暴露在吸烟、海鲜料理等日常生活中。如果短期内服用，发生癌症的可能性也很低。但是，由于对反流性食道炎、胃溃疡等疾病经常开具处方，目前服用的患者就多达144万人，使用十分广泛和经常。慢性病患者为了预防胃炎，经常服用处方药。更何况，原创药“ZANTAC”已上市36年，长期以来使用十分广泛，因此令很多消费者出现担心。食药处表示，将成立“雷尼替丁对人体影响评估委员会”，调查对人体的影响，尽快验证安全性，消除国民的不安。 此次检测出N-二甲基亚硝胺的雷尼替丁有一种国产药、印度和西班牙产等6种进口药。由于进口原料、药品依靠当地制造企业的自身安全性检验，因此即使更换制造工艺或出现问题也很难了解。食药处不应只使用外国机构宣布后才停止销售的马后炮，而应加强原料医药品的事前管理。 正如缬沙坦高血压药和雷尼替丁肠胃药风波所显示的那样，如果食药处不具备专业性，将对国民健康和制药行业造成巨大的损失。

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