去获得世界最棒动物福利“AZA”认证的爱宝乐园动物园玩吧！. September. 28, 2019 09:29. by 龙仁=申熙哲记者 hcshin@donga.com. 26日上午10点，在京畿龙仁爱宝乐园动物园见到的1990年出生的大象“长鼻子”将鼻子伸到4米高的“滑轮”上，将里面的干草不断地放入自己的嘴里。上月设置的该装置是为了预防大象只吃地上的食物时鼻子肌肉变硬的症状。诱导鼻子肌肉发达，伸出鼻子时还能确认口腔和牙齿健康。随后，长鼻子前往20米外的一处人工构筑物中寻找隐藏的食物。走到附近可以洗澡的洼地，以椭圆形形态行走，长鼻子的移动距离很快就超过了40米。这是旨在增加有限空间动物活动量的“行动丰富化计划”的一部分。一天的工作结束后，长鼻子在室内宿舍接受从脚趾甲到耳朵的细心管理。除了基本膳食外，还要吃综合维生素和钙，为了牙齿健康，还经常咀嚼生竹。大象负责饲养员朴正旭(音)解释说：“正在和兽医进行定期健康检查，通过大小便不断确认其身体状态。”爱宝乐园希望将动物园发展成为“安全的栖息地”，而不是单纯的“展览馆”，这一努力正在取得成果。本月8日，爱宝乐园动物园获得了只有具备全世界最高水平的动物福利运营系统才能得到的“美国动物园•水族馆协会(AZA)”认证。在北美2800多个动物机构中，获得AZA认证的不到10%。而在亚洲只有韩国(爱宝乐园、首尔大公园)、新加坡、香港等5处。爱宝乐园自1976年成立以来，积累了40多年的运营经验，为了进一步提高动物福利水平，申请了AZA认证。 为了应对AZA相关人士的现场调查，爱宝乐园从2017年开始就做好了AZA认证准备。 引进了可以与大企业人事系统媲美的动物个体记录管理系统“ZIMS”，提高了动物个体的针对性管理能力。以所谓的“族谱”为基础，在繁殖时尽量减少遗传缺陷，考虑自然哺育与否、集体生活经验等因素，减轻动物的压力。当天，在爱宝乐园动物园，人们亲眼看到了动物园为动物福利所做的各种努力。负责饲养长颈鹿的饲养员拥有多种桶，从打孔的圆形桶到蜂窝模样的桶等。这是为了让长颈鹿不断移动40~50厘米长的舌头的游戏工具。因为只有舌头动起来，唾液的分泌才会增多，消化才会顺畅。长颈鹿的室内宿舍墙上还贴着可以自己挠背的抓痒器。长颈鹿负责饲养员郑宇柱介绍说，长颈鹿会很快厌倦新的游乐设施，因此按月、周制定计划表，进行改变。熊猫受到了动物园最高的VIP待遇。为乐宝(2012年生)、爱宝(2013年生)等2只大熊猫提供了7000平方米的用地，还设有单独的健康检查室和分娩室。为了只选择新鲜竹子食用的乐宝和爱宝，每周两次从庆尚南道河东空运800公斤竹子，并保管在冷藏室。每天确认大小便量和睡眠时间，及时掌握它们的健康状况。此外，为了虎、狮子、熊等猛兽进行的尝试也很引人注目。此外，还特别制作了用木头做成的床铺，为帮助健康管理，强化后腿肌肉准备了多种多样的项目。动物园方面还努力将营养剂藏在鸡胸肉里，在饮水台上放上电解质，补充不足的营养。为了年老的猛兽，还会找牛生肝等特色食物让它们吃。爱宝乐园在濒危物种保护和繁殖方面也得到了AZA的认可。爱宝乐园动物园现有140多种动物，1600多只动物，仅国际濒危物种(CITES)一、二级动物就有80多种，占总数的60%。其中，过去5年间繁殖的濒危物种有10多种，30多只。爱宝乐园是韩国国内唯一一处成功繁殖出猎豹、金丝猴、金头狮面狨(学名：Leontopithecus chrysomelas)等动物的动物园。爱宝乐园从2004年开始为了儿童运营着体验学习项目“动物爱心团”。每年有2500多名儿童和饲养员一起正确理解动物，共度有意义的时光。爱宝乐园动物园兽医尹胜熙(音)表示：“我们坚信只有动物健康幸福，才能让看到动物的人变得幸福。将强化保护濒临灭绝物种，作为可以培养对动物的正确认识的安全栖息地的功能。”

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