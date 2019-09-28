虽然不漂亮但是很可爱，被“111岁红发少女安妮”所迷住. September. 28, 2019 09:28. by 金志映 kimjy@donga.com. 位于首尔城东区首尔林2路的Galleria foret MMM决定把目前正在举行的展示会“我的名字是红发安妮”的结束时间从10月末延长到明年4月。因为游客们的脚步络绎不绝。对于展示以“红发少女安妮”为素材的插图、绘画、影像等看点，从“以前的记忆涌上心头，很感动”开始，到“最近虽然很累，但明朗的安妮的样子给了自己很大安慰”等鉴赏后记接二连三地出现。负责企划的“媒体和艺术”方面介绍说：“平日平均每天有1000人左右访问，周末则超过1500人。”《红发少女安妮》热风盛行。《红发少女安妮(也叫《绿山墙的安妮》)》是加拿大小说家露西•莫德•蒙哥马利(1874~1942年)在1908年出版的小说，讲述了一个孤儿少女被经营农场的兄妹不小心领养后发生的故事。因丰富的想象力，无论对方是谁都能直言不讳地说话的红发少女成为了儿童和青少年以及成人都喜爱的角色。不只是展览受到欢迎，原著小说的反应也很好。虽然出版已有111年历史，但《红发少女安妮》在教保文库畅销小说领域排名第一(26日为准)。摩登出版社出版的这本书还收录了日本动画片原画。这些画是上世纪80年代国内电视上播放的，读者们普遍反映“召回了回忆”，反响很热烈。摩登出版社代表张英载(音)解释说：“购买书籍的人中，40多岁的女性占多数。看来是引起小时候乡愁的故事和画刺激了读者。”该书在4个月内销售了10万册，根据青少年希望阅读原作的要求，本月初出版的英文版也在2周内售出了3000册。把小说搬上影像的电视剧也成为了话题。Netflix凭借电视剧《红发少女安妮》第一季和第二季的人气制作了第三季，预计今年下半年公开。小说家白英玉谈到《红发少女安妮》如此受欢迎的原因时表示：“因为生活在不确定的时代。”她3年前出版的随笔《红发少女安妮话语集》至今已售出35万册，并一直广受欢迎。白作家表示：“我们现在所处的时代是无法区分谁是善人还是恶人，‘因果报应’无法运作的时代。因为社会需要带着矛盾的概念生活，所以即使是小说，也会被善良的人获得幸福稳定的结局的经典作品所吸引。”个性强但心地善良的少女在照顾自己的兄妹的帮助下接近梦想的内容虽然是典型的结构，但是对于在艰难变化的世界里感到疲劳的21世纪读者来说，这是一种稳定感。也有分析称，随着“女性叙事”受到关注，安妮的魅力再次被关注。翻译了《红发少女安妮》的朴惠媛(音)表示：“成为《红发少女安妮》背景的时代是女性期待成熟、顺从的时代，当时的小说是女性在社会中实现自我突破的时期。”小说《红发少女安妮》描写了解放当时被压迫女性形象的进取和独立的女性形象，被解释为与强调女性主体重要性的最近几年的社会变化相吻合。

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