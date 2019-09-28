表示“击球感觉不太好”的许美贞抓下9支小鸟球，领先印第安纳女子赛首轮. September. 28, 2019 09:28. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 许美贞(30岁•照片)向着美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛本赛季第2个冠军(总计4胜)迈出了坚实有力的一步。27日，印第安纳女子锦标赛(总奖金200万美元•约24亿韩元)在美国印第安纳州印第安纳波利斯的砖厂交叉口高尔夫俱乐部(72杆)结束了首轮比赛的争夺。当天许美贞发挥卓越的推杆实力，抓住9个小鸟球，打出低于标准杆9杆的63杆，以2杆的优势单独领先。她在8月份的苏格兰公开赛第二轮比赛中，也打出低于标准杆9杆的成绩，当时她赢下了自己的本赛季首场胜利。本赛季果岭上推杆数第一(1.72杆)、平均推杆数第六(29.14杆)的许美贞以平均杆数第7位(69.76杆)排在奖金榜第28位。赛后许美贞表示：“今天整体推杆发挥不错，抓下很多小鸟球。虽然对自己的击球并不满意，但似乎足以打出好成绩。”虽然她本人表示对击球不满意，但当天的果岭命中率达到94.4%(18个洞中只有一次未上果岭)，总推杆数仅为26个。另一方面，卫冕冠军朴城炫(26岁)虽然抓住了1个老鹰球和5个小鸟球，但同时也吞下2个双柏忌和1个柏忌，成绩参差不齐，以并列第38位(低于标准杆2杆)结束了第一天的比赛。

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