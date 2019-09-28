国内企业海外直接投资创历史新高. September. 28, 2019 09:28. by 崔惠? herstory@donga.com. 据统计，今年以来，韩国企业和国民向海外直接投资金额创历史最高水平。这与外国人对韩国的投资和企业对韩国的投资减少形成了鲜明的对比。 企划财政部27日表示，今年第二季度（4月∼6月）的海外直接投资额同比增长13.3%，达到150.1亿美元（约合18万亿韩元）。这是自1980年开始进行相关统计以来的最大值。继今年第一季度（1月∼3月）海外投资额达到141.1亿美元创下历史最高纪录后，第二季度也比前一季度增加了6.3%，刷新了历史最高纪录。 海外直接投资从去年第二季度开始转为增加趋势。2017年第四季度（10月∼12月）和2018年第一季度（1月∼3月）为同比负增长，但从去年第二季度（4月∼6月）开始转为正增长，每季度增加了20%∼30%。现代经济研究院分析说，最近由于劳动市场的僵硬、企业的高规制负担、规制改革感受不足等原因，企业正在逃离韩国。 按行业分类，制造业投资为57.5亿美元，同比增长14.3%。虽然与制造业海外投资创下历史最高纪录的第一季度（1月∼3月）的58.2亿美元相比小幅减少，但额数依然较大。制造业海外投资在去年二、三季度分别同比增加了226.6%和152.7%，呈现剧增趋势。企划财政部分析说：“这是海外企业并购和生产设施扩张投资造成的。” 金融保险业的投资也同比增加35.2%，达到52.2亿美元。据分析，这是因为在国内找不到投资处的流动资金投到了发达国家的基金形态。 按国家来分，由于为增加全球销售网的并购增加，对美国的投资比1年前增加了14.7%，达到了32亿美元。在半导体和电子装备领域，为了进军当地市场，大企业增加了设备投资，对中国的投资也比一年前增加了123.7%，达到20.8亿美元。避税天堂开曼群岛投资同比下降25.8%，至24.1亿美元。 海外投资有助于确保制造业生产基础、进军当地市场等。问题是，在国内投资持续减少的情况下，只有海外投资大幅增加，从而导致雇佣市场萎缩，韩国国内的产业生态界有可能逐渐空虚化。根据韩国银行第二季度国民收入暂定值，设备投资和建设投资同比减少7.0%和3.5%。上半年外国直接投资也同比减少45.2%。产业通商资源部7月份公布的外国直接投资业绩以到达为准是56.1亿美元。韩国政府表示，“上半年投资额仍然高于10年的平均值，长期保持上升的趋势”，但令人担心的是减少幅度太大。

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