日本打开独岛上空发生冲突时出动战斗机的可能性. September. 28, 2019 09:28. by 常驻东京记者 朴亨俊、尹相虎军事记者 lovesong@donga.com. 日本政府在2019年版防卫白皮书再次主张独岛主权，并打开了在独岛领空出现冲突时紧急出动航空自卫队战机的可能性。 日本政府27日举行内阁会议，通过了2019年版《防卫白皮书》。白皮书中包括“竹岛（独岛的日本名称）是日本固有领土”的主张。这一主张自2005年以来已是第15个年头。 白皮书在“应对领空受侵犯的警戒和紧急出动”章节中解释说：“如果发现有可能侵犯日本领空的飞机，将紧急出动战斗机进行监视、警告等。”白皮书还提到了7月中国和俄罗斯轰炸机擅自进入韩国防空识别区、韩国战斗机进行警告射击的事情，并表示，“我国（日本）向侵犯领空的俄罗斯政府和进行警告射击的韩国政府提出了抗议”。当时日本政府针对在东海出现的中国轰炸机进行了紧急出动，白皮书针对独岛发生类似事件时认为是侵犯领空，打开了战斗机紧急升空的可能性。

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