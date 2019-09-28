重新上场的金桂冠：“期待特朗普的决断”. September. 28, 2019 09:28. by 申娜莉记者、常驻华盛顿记者李正恩 journari@donga.com,lightee@donga.com. 朝鲜27日再次推出前六方会谈首席代表金桂冠，敦促“期待美国总统特朗普做出明智的选择和决断”。美国还没有与朝鲜确定举行无核化工作磋商的日期。9月下旬的会谈实际上已经告吹，朝美之间的“拉锯战”正在持续。 金桂冠当天以“外务省顾问”的身份发表谈话说：“华盛顿政界仍然存在‘先弃核’的主张，认为只有我们先弃核才能获得光明未来，以为制裁可以把我们拉回对话的错误看法甚嚣尘上。”他表示：“美国重新开始联合军事演习，进一步加强对朝鲜的制裁压力，使朝美关系出现了倒退”，“这难以让人消除疑心，就算召开一次朝美首脑峰会，是否真的能够在朝美关系上有新的突破。” 这是金桂冠继新加坡首脑会谈召开一个月前的去年5月后，时隔16个月再次登上朝美谈判舞台。据分析，退居二线的金桂冠此次出面，意在再次试探美国“新算法”的意向。也就是说，朝鲜认为光靠特朗普总统最近通过联合国大会和韩美首脑会谈发表的“转变”和“大胆的外交”等还不够。韩东大学教授朴元坤（音译）分析说：“比起举行第三次朝美首脑会谈本身，朝鲜更希望中断韩美军事演习或解除制裁。” 美国没有表明进一步的补偿，只是敦促朝鲜恢复对话。美国国务卿蓬佩奥26日（当地时间）在联合国大会举行的记者招待会上表示：“我们（朝美）没有确定坐下来的时间”，“我们希望能够找到电话铃声一响、接起电话时朝鲜方面就能答应的地点和时间。” 有分析认为，随着特朗普总统因“乌克兰丑闻”陷入弹劾政局，再加上迎来朝中建交70周年，朝鲜国务委员会委员长金正恩有可能于下月初访问中国或者中国高层人士访问朝鲜，预计朝美工作磋商有可能推迟到下个月中旬举行。

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