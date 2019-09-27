“请推迟实施每周52小时工作制”，不要回避中小企业家的呼吁. September. 27, 2019 07:35. . 中小企业中央会25日在国会环境劳动委员会召开的政策恳谈会上，要求对明年1月1日起即将实行每周52小时工作制的50名至299名工人企业推迟一年以上实行。从去年7月1日起，300名以上工人的企业已经适用该制度，而5名至49名工人的企业则从明年7月开始适用。此前，中小企业人士每当有机会与政府方面人士见面时，都会呼吁推迟适用每周52小时工作制。但是最近雇佣劳动部长再三表明了明年1月实行的方针，因此中小企业主们对国会寄予厚望。 最近的对内外经济状况比把缩短每周劳动时间至52小时规定为大选公约时更加恶劣。很多中小企业表示，长期不景气的阴影笼罩着，再加上日益高涨的人工费负担，已经到了难以支撑的地步。中企中央会去年5月的调查也显示，在实行每周52小时工作制时预计的困难事项中，选择“因开工率低而导致的生产延误和难以遵守交货时间”的企业最多，占31.2%。如果实施每周52小时工作制，则需要更多的职员，如果没有外国工人，就会有很多工厂难以运转。他们诉苦说，即使想重新招人，也找不到人，只能减少生产量。 经济副总理洪楠基在中秋前夕视察了位于仁川市南洞工业园区的中小企业后，在自己的社交媒体账号上表示，“将再次检查政府对299人以下的中小企业适用每周52小时工作制的最终应对方向”。这是在暗示非公开视察现场时看到的现场情况不容乐观。在此之前的8月，执政的共同民主党的院内首席代表和多名议员也曾提出劳动基准法修订草案，就每周52小时工作制的实行时间提出了“需要调整速度”的意见。 韩国社会现在早就到了摆脱世界最长工作时间国家的名声的时候，没有人反对上班族早点下班，过上回家吃晚饭的生活。但是，我们从过去两年最低工资的急剧上涨中充分看到，出发点好，结果未必好。中小企业家也不是要干脆不实行每周52小时工作制，而是说准备还不够充分，因此希望决策者能考虑得更为充分。

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